Verissimo, Ambra Angiolini e la sua storia d’amore con Allegri: “Ecco cosa mi ha insegnato Massimiliano”.

La puntata delle prime volte. E’ stata definita così la puntata di Verissimo di oggi 16 marzo 2019 dalla conduttrice Silvia Toffanin. Gran parte degli ospiti presenti oggi in studio infatti sono alla loro prima intervista della famosa trasmissione del sabato pomeriggio. Ad aprire l’appuntamento di oggi, un’ospite donna: l’attrice Ambra Angiolini. Un’artista che, come detto dalla Toffanin, si è evoluta “reinventata” più volte col passare degli anni. Nel tempo Ambra non è rimasta imprigionata nell’immagine dell’eterna teenager, ma è diventata una donna dalle molte sfumature, un’artista a 360 gradi. Dopo la visione del video che racconta i momenti salienti della sua vita, Ambra afferma ” Rivedere tutta la propria vita in pochi minuti è inquietante, ma nello stesso tempo bellissimo!”

Per tutte le informazioni sugli ospiti in studio oggi a Verissimo CLICCA QUI!

Verissimo, Ambra Angiolini si racconta: il problema della bulimia e la sua vita private

Per grande parte dell’intervista, Ambra Angiolini ha parlato della separazione dal suo ex marito, il cantante Francesco Renga, da cui ha avuto due figli. “Io e Francesco siamo riusciti a trovare la serenità per i nostri bambini. Gli voglio un bene infinito e con me sta percorrendo la strada di avere a che fare con dei figli adolescenti. Avere un ben rapporto e riuscire a confrontarsi è il regalo più grande che potevamo fare ai nostri figli, a cui già abbiamo dato il dolore di una separazione.” L’attrice racconta che non è facile affrontare determinati problemi di vita privata quando si è personaggi noti, ma la cosa più conveniente da fare è dire sempre la verità.

Forse ti interessa anche —->Verissimo, sabato 16 marzo | Anticipazioni | Ospiti | Streaming

Una rivelazione importante sulla sua vita è spuntata da questa intervista: quella riguardo il suo periodo difficile dopo Non è La Rai, in cui Ambra dichiara di aver sofferto molto, avendo dovuto affrontare anche l’incubo della bulimia. Un periodo che è riuscito a superare grazie all’aiuto della mamma, una donna incredibile a detta della donna. “E’ una donna avanti anni luce”.

Per Ambra poi è il momento di parlare del suo altrettanto noto nuovo amore, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Silvia Toffanin introduce l’argomento con la battuta “Ti vedo molto allegra!”. Sorrisi e risate in studio, e poi Ambra esclama: “Adesso mi partono gli occhi a cuore”. La storia d’amore tra Ambra e Allegri procede a gonfie vele. “Grazie a lui credo ancora nell’amore, nel futuro, in tutto ciò che deve accadere. Lui mi insegna a stare tranquilla, perché sono troppo passionale, nella vita e nel lavoro. Lui sorride da Dio e mi insegna a sorridere e ridere. Questo mi sembra un miracolo, una cosa davvero molto bella. Mi sento di essere molto fortunata, una principessa come Cenerentola e Biancaneve.” E alla domanda di Silvia sul matrimonio, Ambra è molto deciso: “Dopo la separazione, mi sono sposata con me stessa. L’abito bianco l’ho messo per me stessa. Sono una donna innamorata questo si, ma non ho bisogno di un marito per stare bene”.