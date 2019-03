Verissimo, Jeremias Rodriguez difende Riccardo Fogli e rivela: “Ho mandato un messaggio a Corona”.

Tra gli ospiti della puntata di oggi 16 marzo 2019 di Verissimo, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez. Il fratello minore di Belen viene accolto da Silvia Toffanin con una battuta “Volevi vincere l’Isola e sei già qua!” Secondo Jeremias, la colpa della sua esclusione è dovuta al suo carattere non proprio pacato. Del quale però l’argentino non si vergogna “Tutti abbiamo dei difetti, chi non commette errori è falso”.

Verissimo, Jeremias Rodriguez difende Fogli e rivela di aver inviato un messaggio a Corona

L’intervista a Jeremias inizia con un argomento scottante, il più chiacchierato degli ultimi giorni: la lite tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona. Con Riccardo, Jeremias ha instaurato un ottimo rapporto sull’isola, un rapporto quasi da padre e figlio. Fabrizio invece è una vecchia conoscenza, per via della famosa relazione tra l’ex re dei paparazzi e Belen. Jeremias definisce questo episodio davvero spiacevole e confessa di aver inviato un messaggio a Corona in cui non sono volate parole dolci. “Fabrizio è una brava persona, ma a volte fa certe cose perché viene consigliato male. Ma quando si comporta così dimostra di non aver capito niente. E’ un uomo che ha frequentato posti difficili, ma lui non è come appare. Non ha bisogno di certe cose per emergere, ha già un nome.

E sulla nuova love-story nata all’interno del reality con la bella Soleil Sorgè dichiara: “Gia’ sull’aereo è nato qualcosa!” Ma alla domanda di Silva “Sei innamorato?”, Jeremias tentenna. Tra i due c’è un gran feeling ma c’è tempo per parlare d’amore. Anche perché, come confessa l’argentino, alla sorelle Rodriguez la nuova fiamma di Jeremias sembra non essere particolarmente simpatica. Come finirà?