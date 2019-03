Verissimo, sabato 16 marzo | Anticipazioni | Ospiti | Streaming

Continua l’appuntamento con Verissimo. Anche oggi 16 marzo, infatti, Silvia Toffanin ci allieterà in questo sabato pomeriggio. Come ogni settimana, quindi, anche nell’appuntamento odierno si prospettano delle interviste davvero incredibili. Ma, d’altra parte, ne siamo totalmente abituati. È proprio questo, infatti, l’elemento vincente dello show. Non solo, quindi, la bellezza e la bravura di Silvia, ma anche l’unicità degli ospiti. Nella scorsa puntata, infatti, abbiamo assistito a delle interviste davvero incredibili. Adua Del Vesco, infatti, ha raccontato il dramma della sua malattia. E non solo. Ma cosa ci riserverà la puntata di oggi? Come detto anticipatamente, quindi, gli ospiti di oggi sono davvero degli ospiti eccezionali. Ma scopriamli nel dettaglio singolarmente.

Subito dopo Amici di Maria De Filippi, Silvia Toffanin sarà pronta ad aprire una nuova puntata scoppiettante. Lo show di Canale 5 Verissimo, infatti, vanta un grande seguito e successo grazie all’incredibile vastità di ospiti che, settimana dopo settimana, si alternano nello studio televisivo. Ma chi si lascerà andare a delle lunghe interviste con la nostra Silvia? Scopriamolo di seguito:

Ambra Angiolini. L’attrice della fiction Il silenzio dell’acqua si racconterà a cuore aperto. Descrivendo minuziosamente la sua relazione con Massimiliano Allegri. E spiegando i motivi della sua rottura con Francesco Renga;

L’attrice della fiction si racconterà a cuore aperto. Descrivendo minuziosamente la sua relazione con E spiegando i motivi della sua rottura con Renzo Arbore. Il cantante ripercorrerà insieme a Silvia Toffanin la sua lunga carriera;

Il cantante ripercorrerà insieme a Silvia Toffanin la sua lunga carriera; Veronica Pivetti, in onda ogni domenica con Amore Criminale ;

in onda ogni domenica con ; Aldo Baglio. L’attore del trio Aldo, Giovanni e Giacomo;

L’attore del trio Aldo, Giovanni e Giacomo; Jeremias Rodriguez. Reduce da L’Isola dei Famosi, racconterà la sua esperienza a Cayos Cochinos. L’amore per Solei Sorge. Ed, infine, esprimerà la sua opinione sul caso Riccardo Fogli.

Come vi dicevamo precedentemente, quindi, questa sarà un’ulteriore puntata davvero imperdibile. Tuttavia, però, non riusciste a seguirla per impegni, vi ricordiamo che è possibile rivederla in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play.