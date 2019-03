Il pubblico del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi ha chiesto agli allievi della scuola informazioni su Alessandro Casillo. Le reazione sono state molto strane.

C’è molto imbarazzo nel parlare di Alessandro Casillo: è questo quello che emerge nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Moltissimi sono i fan del programma che si chiedono il motivo dell’assenza nella trasmissione del cantante. Il pubblico che ha assistito alla diretta del pomeridiano di sabato 16 marzo 2019, ha raccontato di aver provato a saperne qualcosa in più sulla misteriosa sparizione dal programma di Alessandro, chiedendo agli allievi della scuola. Ecco le loro reazioni.

Il pubblico chiede di Alessandro Casillo: la reazione degli allievi sorprende tutti

Alessandro Casillo, cantante allievo di Amici 2019, non era in studio durante la puntata di sabato 16 marzo 2019. I fans si sono preoccupati per l’assenza dell’ex concorrente di ‘Io canto’ nel 2010 e vincitore di ‘Sanremo Giovani’ nel 2012: temono che abbia abbandonato la scuola. Durante la registrazione del pomeridiano, il pubblico ha chiesto agli allievi presenti in studio cosa è successo ad Alessandro e perchè non è più nella scuola di Amici.

Una ragazza ha spiegato di aver chiesto a Giordana qualche informazione. Lei, racconta la giovane, si sarebbe rivolta verso la redazione, dicendo:“Mi chiedono di Ale”. Alla cantante è stato fatto cenno di restare in silenzio. Jefeo, alla stessa domanda, ha girato lo sguardo mentre Ludovica ha risposto di non poter dire nulla. La giovane ragazza che era nel pubblico ha spiegato che nessuno era sereno. Un altra fan del programma ha raccontato che qualcuno aveva visto Alessandro all’esterno di Cinecittà, molto pallido.

Nessuno riesce scoprire il motivo dell’abbandono improvviso di Alessandro: sarà un allontanamento temporaneo o definitivo? In attesa di risposte, ci auguriamo non sia successo nulla di grave al giovane cantante.

