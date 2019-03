Domenica Live, Alessia Macari sposa Oliver Kragl: tutte le novità.

Nella puntata di oggi di Domenica Live di Barbara D’Urso c’è stato un momento particolarmente emozionante con l’annuncio di nozze di una coppia molto amata nel mondo dello spettacolo, ma di chi si tratta? “Eccolo l’invito al matrimonio! Oggi in esclusiva avremo i dettagli, la scelta dell’abito della sposa di Alessia Macari e del suo fidanzato Oliver Kragl, si sposano tra due mesi e oggi in esclusiva lo avremo qui. Parleremo anche del fatto che Alessia per lo stress ha perso 11 chili e poi ha perso il suo amatissimo nonno”.

Chi è Alessia Macari: la futura sposta di Oliver Kragl

Alessia Macari, vincitrice del Grande Fratello VIP e protagonista di Avanti un’Altro è una fashion influencer, ma chi è. Nata il 16 ottobre del 1993 a Dublino in Irlanda, nel 2010 si è aggiudicata il titolo di Miss Beauty Queen International. Nel 2014 entrano nel cast di Avanti un altro su Canale 5, voluta fortemente da Paolo Bonolis e diventa una delle protagoniste del Minimondo nei panni della Ciociara. Grazie al suo profilo Instagram è diventato una vera e propria influencer e il mondo della televisione non può non notarla. Così nel 2016 prende parte come attrice al film comico la Dea Beffata e, sempre nello stesso anno, viene scelta come concorrente del Grande Fratello vip presentato su Canale 5 da Ilary Blasi.

Alessia Macari dimagrita: 11 chili in meno per gli attacchi di panico

Negli ultimi tempi la ragazza è diventata famosa anche per una storia piuttosto triste: ha perso 11 chili. Il motivo spiegato dalla stessa vincitrice del Grande Fratello vip Alessia Macari pare essere legato allo stress, come raccontato lei stessa. Da un momento all’altro non riusciva più a capire quello che le stesse succedendo e non riusciva nemmeno a respirare. Forse sempre a suo dire i cambiamenti di vita le hanno creato stress: “Ho fatto 4 traslochi in un anno per seguire il mio fidanzato che gioca a calcio e ora questo fidanzato sta per diventare il marito”.

