Antonio Moriconi si è fidanzato? L’ex corteggiatore di Teresa Langella ha risposto alle voci che girano sul suo conto. Ecco la verità.

L’ex corteggiatore di Teresa Langella, Antonio Moriconi, non fu scelto nel castello e da giorni gira voce sul web che sia stato avvistato con una ragazza napoletana. Finalmente il giovane della provincia di Roma ha posto fine a tutti i dubbi delle sue fan. È fidanzato o non? Ecco la verità.

Uomini e Donne, Antonio Moriconi fidanzato? Arriva la risposta

Antonio Moriconi è stato la non scelta di Teresa Langella. Il bel giovane della provincia di Roma è rimasto molto deluso per la decisione dell’ex tronista di uscire dal programma Uomini e Donne con Andrea Dal Corso, ma, da alcuni giorni, gira voce che si stia frequentando con una ragazza: una giovane bionda napoletana. Antonio ha già dimenticato Teresa? Le sue fan sono giorni che se lo chiedono e finalmente è arrivata la risposta dell’ex corteggiatore.

Un sabato sera ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan su Instagram. Alla domanda “ti sei fidanzato?”, lui ha finalmente sciolto ogni dubbio. Con un secco “no” ha messo a tacere tutte le voci che giravano su di lui. Antonio Moriconi non è fidanzato.

C’è da aggiungere che tra le varie domande dei suoi followers più curiosi ce n’è una su Teresa. “Hai già dimenticato Teresa?”: la risposta di Antonio è stata chiara.

“Tutte le persone con cui abbiamo passato un periodo seppure corto della nostra vita fanno parte di quello che siamo oggi nel bene e nel male. Non mi rimangio niente di quello che ho fatto, quindi non ho niente da dimenticare”. Insomma, non ha bisogno di dimenticare Teresa per essere felice. Nonostante la delusione di non essere stato scelto, ora pensa a guardare avanti ed a vivere la sua vita nel migliore dei modi.

