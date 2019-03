C’è Posta per Te, Marianna è tornata in campagna con Carmine? Ecco tutta la verità

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata dello show di Maria De Filippi. Il programma, che tra l’altro si è dimostrato ancora una volta campione della serata, ha, quindi, tenuto incollati milioni telespettatori. Merito, senz’altro, della bravura della conduttrice. Ma anche degli ospiti presenti in puntata. Per l’ultimo appuntamento, infatti, Maria De Filippi ha pensato davvero a tutto. Invitando un ospite internazionale. Parliamo, infatti, di Julia Roberts. Ma non solo. Perché oltre a questo storia di un ‘regalo’, si sono susseguite diversi altri racconti. Tra cui ha catturato l’attenzione la vicenda di una giovane coppia, Carmine e Marianna. Ma vediamo cos’è accaduto. E, soprattutto, perché sono andati nel programma.

Per ulteriori news su C’è Posta per Te, tutte le storie più emozionanti e tutto quello che c’è da sapere sul famoso show –> clicca qui

C’è Posta per Te: la storia di Carmine e Marianna

A chiamare C’è Posta per Te è stata Marianna. La giovane ragazza di Irpinia ha deciso, infatti, di riappacificarsi con il suo fidanzato storico Carmine. La loro storia d’amore ha davvero incantato tutto il pubblico. I due giovani ragazzi, infatti, si sono conosciuti ai tempi del liceo. Subito si sono innamorati, ma le esigenze della vita li hanno separati. Dopo la laurea, infatti, Marianna si è trasferita a Roma per lavoro. Subito dopo il suo trasferimento, però, la ragazza, ancora incerta sul suo futuro, ha lasciato il suo fidanzato. Resasi conto dello sbaglio, ha voluto rimediare. Chiamando, così, il famoso programma della De Filippi. È stata una decisione sofferta, bisogna ammetterlo. Carmine, inizialmente, non voleva assolutamente aprire la busta. Soprattutto perché convinto che la sua ragazza non condividesse il suo lavoro e la sua passione. Il ragazzo, infatti, lavora in un’azienda agricola. Ed ama sconsideratamente gli animali. Tanto da possedere circa 28 cani. Fortunatamente, però, alla fine per la coppia c’è stato il lieto fine. Carmine, infatti, ha deciso di riabbracciare la sua fidanzata. Ma come saranno andato le cose tra di loro subito dopo il programma? Scopriamolo.

C’è Posta per Te, come procede tra Carmine e Marianna?

Marianna, fortunatamente, è riuscita a centrare il suo obiettivo. Carmine, infatti, l’ha perdonata. Ed è ritornato insieme a lei. Ma, subito dopo il programma, come saranno andate le cose tra di loro? Ma, soprattutto, Marianna sarà ritornata a vivere in campagna con il suo fidanzato? A quanto pare no. Dal profilo social della ragazza, sembra che Marianna continui a vivere a Roma. E che, addirittura, nel mese di febbraio sia stata assunta da un’azienda della Capitale.