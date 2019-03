Chi è Angelo Russo: età, carriera e vita privata del concorrente di Ballando con le Stelle

E’ ormai alle porte l’inizio della nuova stagione del famoso show che va sotto il nome di “Ballando con le stelle” e c’è tanta curiosità di conoscere come andrà a svilupparsi. Tra i personaggi più interessanti c’è anche il famosissimo attore Angelo Russo. Nato a Ragusa nel 1961, è diventato famoso a dir poco in Italia grazie alla sua partecipazione nella serie cult “Il commissario Montalbano”, nella quale ha ricoperto i panni dell’agente Catarella.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del famoso attore Angelo Russo e per essere sempre aggiornato sia sulla sua vita privata che su quella più propriamente professionale, di modo tale da essere sempre informato, allora CLICCA QUI!

Ha, inoltre, anche recitato in un’altra serie italiana di grande successo, vale a dire “Il capo dei capi”. Ormai da anni è, come si suol dire, sulla cresta dell’onda, ma ora andiamo a scoprire di più a proposito della sua vita privata.

Chi è Angelo Russo: età e carriera della concorrente di Ballando con le Stelle

Il noto attore è sposato ed ha una figlia di nome Leandra che rappresenta un po’ la sua Musa. Grazie a lei, infatti, ha recitato nella serie “Il commissario Montalbano”, come da lui stesso ammesso. Dal momento che sapeva che la parte era stata già assegnata, non voleva presentarsi al provino. Proprio la figlia lo convinse a farlo ed il resto è storia, come si usa dire in queste circostanze.