Chi è davvero Bogdan Andrea Tibusche: età, origini carriera e il legame con il Movimento 5 Stelle

Salito alle cronache dopo lo scandalo rimborsopoli del Movimento 5 Stelle qualche mese fa. Il suo nome è Bogdan Andrea Tibusche, ex fidanzato di Giulia Sarti, accusato da quest’ultima di averle portato via impropriamente 23 mila euro dai bonifici da lei effettuati per il fondo per il microcredito. A seguito di un servizio mandato in onda dalle Iene questa sera, domenica 17 marzo, il nome di Bogdan torna d’attualità. Questa volta a causa di alcune dichiarazioni di una ragazza che, nel servizio delle Iene di Filippo Roma, ha raccontato di aver fatto sesso con Bogdan nella casa dell’onorevole Giulia Sarti e di essere stata, nel mentre, filmata dall’uomo a sua insaputa. Ma chi è davvero Bogdan Andrea Tibusche, qual è la sua storia? Se volete sapere tutto su di lui continuate a leggere questo articolo.

LEGGI ANCHE -> Nadia Toffa, le parole che aspettava da tempo: l’annuncio da Le Iene

Chi è davvero Bogdan Andrea Tibusche, l’ex fidanzato di Giulia Sarti

LEGGI ANCHE —> Nadia Toffa, messaggio pieno di sofferenza: “Anche mia mamma sta combattendo…”

Bogdan Tibusche è nato a Bacu in Romania, il 1 gennaio 1981. Da tutti si è sempre fatto chiamare Andrea. Nonostante le sue origini, parla un perfetto italiano, a parte una ‘r’ alla francese. Nell’ultimo periodo gestiva una pagina Facebook denominata SocialTV Network. Su questa pagina si fingeva giornalista e si firmava, sotto falso nome, Andrea De Girolamo. Il suo obiettivo? Dare importanti, false, notizie a favore del Movimento 5 Stelle. In sostanza, andrea De Girolamo, consigliava di votare i grillini ai seguaci della pagina Facebook per cui scriveva. Per di più, sul web, chiedeva donazioni in denaro per finanziare la sua controinformazione per contrastare, a suo dire, la casta dei giornali. Nel 2013 Tibusche inizia a collaborare per l’onorevole Sarti per la gestione della sua comunicazione sui social network. Al momento dell’incontro tra i due, Bogdan venne presentato alla Sarti come un hacker informatico pronto ad aiutarla. Questa è la sua storia che lo lega al Movimento Cinque Stelle.

Per ulteriori news su Bogdan Andrea Tibusche e i servizi a “Le Iene” –> CLICCA QUI