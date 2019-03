Chi è Roberto Gagliardini: età, carriera e quel pomeriggio di paura del calciatore dell’Inter.

Questa sera, domenica 17 marzo, è stato mandato in onda lo scherzo delle Iene al calciatore dell’Inter Roberto Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro è stato vittima della Iena Sebastian Gazzarini. Con la complicità della moglie Nicole, che è in dolce attesa. Durante lo scherzo il calciatore è stato seguito durante la visita ecografica della moglie. E’ proprio all’interno dello studio medico che le Iene tendono la trappola al calciatore. Durante la visita infatti il medico dice a Gagliardini che il suo futuro bimbo è allergico ai cani. Cosa impossibile da stabilire ovviamente. Cosa c’è di strano? Semplice, Gagliardini è un amante dei cani ed ha due teneri bassotti che, secondo quanto suggerito dal medico, dovrà lasciare assolutamente. Uno scherzo esilarante da vedere e rivedere. Ma voi conoscete realmente Roberto Gagliardini? Per sapere tutto, ma davvero tutto su di lui, allora continuate a leggere questo articolo.

Chi è Roberto Gagliardini, età carriera e quella volta che fece spaventare tutta la sua famiglia

Roberto Gagliardini è un calciatore dell’inter e della Nazionale italiana, nato a Bergamo il 7 aprile 1994. Sin da piccolo ha mostrato una passione ed un talento smisurato per il calcio che lo hanno portato, a 7 anni, nel 2001 a vestire la maglia dei pulcini dell’Atalanta. Durante le battute iniziali della sua carriera, i suoi compagni di squadra lo chiamavano Duracell perché in campo non si stancava mai. Nonostante la giovane età, Roberto ha un curriculum di tutto rispetto e vanta già 136 presenze in carriera tra i professionisti con le maglie di Cesena, Spezia, Vicenza, Atalanta e Inter. Il suo esordio in serie A avviene il 15 maggio 2016 con la maglia dell’Atalanta. L’anno successivo, attraverso le sue prestazioni in campo, stupisce tutti e viene acquistato dalla blasonata Inter. Conta anche 6 presenze con la Nazionale maggiore. Durante una intervista la madre di Roberto ricordò un momento toccante della carriera del figlio. Era il 22 settembre 2015 e Roberto era in campo con la maglia del Vicenza che, quel pomeriggio, giocava a Lanciano. In quella partita Gagliardini, in seguito ad uno scontro di gioco, subì un forte trauma cranico che lo costrinse a correre subito in ospedale. “Fu sconvolgente perché seguivamo la gara in tv e per 30 minuti restammo in silenzio in casa ad aspettare notizie dall’ospedale. Poi squillò il telefono, era lui: “Mamma sto bene”. Piansi, di gioia”. Queste le parole della madre di Gagliardini che ricorda commossa quel brutto pomeriggio di qualche anno fa.

