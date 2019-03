Chi sono Kevin e Jonathan Sampaio, concorrenti di Ballando con le Stelle

Con l’inizio della Primavera tra qualche giorno, la televisione italiana vedrà molti programmi stravolgere i palinsesti delle reti Rai e Mediaset. Tra grandi ritorni e qualche bocciatura, i vari canali televisivi apporteranno modifiche ai programmi da mandare in onda. Su Rai Uno torna Ballando con le Stelle, il noto programma condotto da Milly Carlucci giunto alla 15° edizione. La prima puntata è prevista per sabato 30 marzo, con ancora una volta lo scontro in prima serata del sabato sera tra Ballando con le Stelle ed Amici. Tra i nuovi VIP protagonisti dell’edizione 2019 di uno dei programmi di punta della Tv di stato, ci sono i gemelli Kevin e Jonathan Sampaio. I due gemelli portoghesi sono stati confermati e ufficializzati all’interno del cast del programma da parte di Milly Carlucci nel corso dell’appuntamento pomeridiano di Rai Uno con Caterina Balivo, Vieni da Me. Ma chi sono Kevin e Jonathan Sampaio? In questo articolo scopriremo molte cose su Kevin e Jonathan Sampaio: chi sono, età, carriera e altro.

LEGGI ANCHE: Ballando con le Stelle: cast completo, tutti i nomi dei partecipanti

Chi sono Kevin e Jonathan Sampaio: età e carriera dei due gemelli

Kevin e Jonathan Sampaio sono due gemelli di nazionalità portoghese. Nati a Parigi nel 1986, si trasferiscono a soli 5 anni a Felgueiras, in Portogallo con i genitori. Lavorano da anni nel mondo della moda come modelli. Per dieci anni hanno vissuto a New York e solo di recente sono tornati in Portogallo. Oltre ad essere dei modelli, i due sono anche imprenditori: visto che è di loro creazione il marchio di calzature “Deux Sampaio”. Kevin è single, anche se la scorsa estate è stato pizzicato insieme alla famosissima cantante Madonna. Il cuore di Jonathan batte invece già da molto tempo per la sua fidanzata. Nel corso del suo intervento a Vieni da Me, Milly Carlucci ha poi sottolineato le modalità in cui saranno in gara i due gemelli. “Sono un’unità di ballo. Al momento non sappiamo ancora se saranno accoppiati con una ballerina o con due ballerine”, ha spiegato la Carlucci. Per il programma confermata la giuria composta da: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito dei gemelli Kevin e Jonathan Sampaio e per essere sempre aggiornato sia sulla loro vita privata che su quella professionale: CLICCA QUI