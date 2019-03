Cosa vedere Stasera in Tv, domenica 17 marzo? Ecco una lista di tutti gli imperdibili ed interessanti programmi di questa sera. Buona visione.

Cosa vedere Stasera in tv, domenica 17 marzo. Ecco una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time. A quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Cielo, Nove e Paramount Channel.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

18:45 – “L’eredità” (Quiz) con Flavio Insinna

con Flavio Insinna 20:00 – “Tg1: Telegiornale” (Attualità)

20:35 – “Che tempo che fa” (Talk show)

00:05 – “Speciale Tg1” (Attualità)

Stasera su Rai 2:

18:00 – “Novantesimo minuto” (Sport)

19:40 – “Apri e vinci” (Telefilm)

20:30 – “Tg2: Telegiornale” (Attualità)

21:00 – “Quelli che dopo il Tg” (Attualità)

21:20 – "The Good Doctor" (Fiction) Shaun (Freddie Highmore) Morgan e Lim si occupano di una paziente autistica con un'anomalia celebrale. Melendez, Claire e Park sono alle prese con una paziente con un cuore artificiale.

Shaun (Freddie Highmore) Morgan e Lim si occupano di una paziente autistica con un’anomalia celebrale. Melendez, Claire e Park sono alle prese con una paziente con un cuore artificiale. 23:05 – “La domenica sportiva” (Sport)

Stasera su Rai 3:

19:00 – “Tg 3” (Attualità)

20:30 – “Grazie dei fiori” (Documentario)

21:25 – “Amore criminale” (Documentario)

23:20 – “Tg Regione” (Attualit)

Stasera su Rete 4:

18:55 – “Tg 4” (Attualità)

19:30 – “Tempesta d’amore” (Soap opera)

20:30 – “Stasera Italia weekend” (Attualità)

21:25 – "Bernadette: miracolo a Lourdes" (Film-storico) La Vergine Maria, nei mesi di febbraio e luglio del 1858, appare alla giovne Bernadette (Katia Miran). La ragazza diffonde la notizia, ma le autorità l'accusano di essersi inventata tutto.

La Vergine Maria, nei mesi di febbraio e luglio del 1858, appare alla giovne Bernadette (Katia Miran). La ragazza diffonde la notizia, ma le autorità l’accusano di essersi inventata tutto. 23:50 – “Formula per un delitto” (Film-thriller)

Stasera su Canale 5:

18:45 – “Avanti un altro” (Game show) con Paolo Bonolis

con Paolo Bonolis 20:00 – “Tg5: Telegiornale” (Attualità)

20:40 – “Paperissima sprint” (Varietà)

21:20 – "Il silenzio dell'acqua" (Fiction) La scoperta che Franco ha una relazione con Anna attira dei gran sospetti su di lui. Nico aiuta Luisa (Ambra Angiolini) e Andrea (Giorgio Pasotti).

La scoperta che Franco ha una relazione con Anna attira dei gran sospetti su di lui. Nico aiuta Luisa (Ambra Angiolini) e Andrea (Giorgio Pasotti). 23:30 – “Tiki Taka” (Sport)

Stasera su Italia 1: