Diletta Leotta in abito corto: l’inquadratura dal basso fa impazzire i fan di Instagram.

Se siete uomini e amate il calcio, non potete non amare lei. Parliamo di Diletta Leotta, la sexy giornalista sportiva che da qualche anno fa impazzire gli appassionati di calcio, e non solo. Diletta infatti è seguitissima non solo nelle trasmissioni sportive che conduce, ma anche e soprattutto sul suo profilo Instagram. Profilo che puntualmente, ad ogni foto pubblicata dalla bionda di Sky, viene invaso da migliaia e migliaia di commenti di ogni genere. Ed è quello che è accaduto anche dopo l’ultimo scatto postato dalla bella Diletta: una foto in cui indossa un abito corto che, come prevedibile, ha mandato in delirio i fan.

Diletta Leotta sa come far impazzire i suoi fedelissimi fan di Insagram. E diciamolo, col corpo che si ritrova non è così difficile. Un corpo dalle forme notevoli, che la bella Leotta ama mettere in mostra con abiti azzeccatissimi che ne risaltano la bellezza. Un esempio? L’abito mostra oggi. Nella foto postata poco fa sul suo profilo, Diletta Leotta indossa un vestitino corto, di color rosa, aderente al punto giusto da mostrare le sue generose forme.

La bellezza della conduttrice è come sempre innegabile, ma è stato un dettaglio a fare impazzire i fan. L’inquadratura della foto, dal basso, mette in risalto le straordinarie gambe di Diletta. La posizione, poi, contribuisce a rendere il tutto ancora più provocante: Diletta infatti tiene fermo il pallone con una piede, nel quale indossa un vertiginoso e sexy tacco a spillo. Per i fan Diletta è un vero e proprio idolo, quasi una dea da adorare. Un commento su tutti rende l’idea: “Mi accontenterei di essere quel pallone”. Che dire, anche per questa domenica: complimenti Diletta!

