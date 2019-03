Empoli – Frosinone in diretta streaming GRATIS, no roja directa

La Serie A sta entrando nella sua fase più calda ed in tal senso senza ombra di dubbio una delle zone più calde è certamente rappresentata da quella per la retrocessione. Ed oggi, in tal senso, va di scena una gara tutta da vivere. L’Empoli, infatti, affronterà in casa il Frosinone in una gara che sa tanto di ultima spiaggia per entrambe. Ancor di più dopo la vittoria sul campo del Torino del Bologna di ieri sera. E’ una gara che sarà giocata probabilmente con il coltello tra i denti da tutti i ventidue uomini in campo ed andiamo ora a vedere come sarà possibile seguirla.

Empoli – Frosinone, dove seguirla in streaming e in diretta tv

La gara in questione sarà trasmessa in esclusiva sull’emittente streaming DAZN. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15.00 ma sia prima che dopo la gara ci saranno tanti contenuti esclusivi dal Castellani, nel pre e nel post match. Di seguito, invece, quelle che sono le probabili scelte di Andreazzoli e di Barone.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias. All: Andreazzoli.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Ariaudo, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Cassata, Molinaro; Ciano, Ciofani. All: Baroni.

