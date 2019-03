Estrazione Million Day oggi 17 marzo | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Uno degli appuntamenti più attesi in senso assoluto in Italia è certamente rappresentato dal Million Day. Si tratta di una estrazione quotidiana che è a dir poco amata dagli italiani dal momento che sono davvero migliaia gli italiani che ogni giorno si sintonizzano, per così dire, alle ore 19.00 per scoprire i numeri vincenti. In palio, infatti, per chi non lo sapesse, c’è una cifra a dir poco da urlo pari a niente poco di meno che un milione di euro, con questa cifra che viene messa in palio per ogni singolo biglietto vincente senza alcun vincolo legato al possibile numero di vincitori. Insomma, una vera e propria manna dal cielo per tutti i giocatori d’azzardo. Più o meno esperti.

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 17 marzo 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 17 marzo | Come si gioca

Il regolamento per prendere parte a questa lotteria è davvero molto, molto semplice. Non dovrai fare altro che acquistare un biglietto al costo di 1 € scegliendo poi i tuoi cinque numeri. Essi dovranno, però, essere compresi tra 1 e 55. Fatto ciò, non dovrai fare altro che aspettare l’estrazione che si tiene quotidianamente alle ore 19.00.

Estrazione Million Day oggi 17 marzo | Gioca responsabile

Ricorda di giocare responsabilmente e di avere sempre sotto controllo il gioco per non permettere alla ludopatia di prendere il sopravvento. Questi i numeri estratti ieri 16 marzo.