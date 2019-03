Fariba Tehrani lascia tutti a bocca aperta: “Giulia era incinta!” Poi spiega

Il rapporto tra Fariba e sua figlia Giulia non è stato sempre idilliaco, per usare un eufemismo, e l’ultimo scontro in ordine di tempo è arrivato qualche mese fa. La donna, infatti, aveva fatto visita alla figlia nella casa del Grande Fratello VIP causando la sua esclusione a causa di alcune frasi.

Dopo ci sono stati dei momenti difficili ma alla fine pare che tra le due stia tornando pian piano definitivamente il sereno. Nelle ultime or eha condiviso su Instagram una serie di storie interessanti. Ha risposto prima a proposito della sua possibile partecipazione al Grande Fratello lasciando ogni porta aperta con un eloquente “No comment”.

Fariba Tehrani, messaggio da brividi per Giulia

Qualche utente, infatti, le ha chiesto, in questa sessione di domande, della presunta e vociferata gravidanza della figlia. Ed il suo messaggio non è passato inosservato, per così dire: “Oh mio Dio. stanotte ho sognato che Giulia era incinta”. Chissà che non possa essere un segnale premonitore, come talvolta accade tra madre e figlia. D’altronde non è spiegabile questo tipo di vincolo emotivo.