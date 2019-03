Mario Marenco è morto, mondo dello spettacolo a lutto: addio a Riccardino

Il mondo della televisione è sotto shock dal momento che proprio in queste ore è arrivata una notizia, comunicata dalla agenzia ANSA, a dir poco tremenda. E’ morto, infatti, all’età di ben 85 anni, Mario Marenco. Nato a Foggia nel lontano 1933, era diventato un personaggio a dir poco famoso dal momento che interpretava il ruolo di Riccardino nelle trasmissioni condotte da Renzo Arbore. Era un personaggio, il suo, molto amato, come testimoniato dal fatto che stanno arrivando per lui tantissimi messaggio di dolore.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del mondo dello spettacolo e della televisione nostrana, con un particolare riferimento a quei volti noti come Mario Marenco, deceduto proprio nelle ultime ore, allora CLICCA QUI!

Ha indossato anche i panni, per così dire, dello scrittore, scrivendo e pubblicando alcuni libri umoristici editi poi dalla casa editrice Rizzoli. Insomma, un vero e proprio artista a 360° che lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutte le generazioni che ne hanno apprezzato la simpatia.

Mario Marenco, chi era

Nato, come detto, a Foggia nel 1933, ha studiato a lungo lontano dalla sua terra. Prima a Napoli, all’Università Federico II, dove si è laureato in architettura prima di proseguire i suoi studi in giro per il mondo, da Chicago a Stoccolma. Nella sua lunga carriera artistica ha ricoperto ruolo diventati poi storici ed iconici: il colonnello Buttiglione, l’astronauta spagnolo Raimundo Navarro, la Sgarambona, il dottor Anemo Carlone, Verzo, Ida Lo Nigro, il professor Aristogitone ed il poeta Marius Marenco.