Caso Icardi, le pesanti accuse di Melissa Satta a Wanda Nara. Parole pesanti che fanno parte di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Per Wanda Nara e Icardi continua il periodo negativo, tra campo e vita privata. La questione legata al bomber argentino è sempre più delicata, la sua storia con l’Inter sembra essere davvero giunta al termine dopo tanti anni di amore incondizionato. L’ex Sampdoria è fuori squadra da diverse settimane, e tra messaggi social e non, il rapporto con la dirigenza nerazzurra è ai minimi termini. Oggi sono arrivate anche le parole di un’altra donna legata in maniera stretta col calcio, Melissa Satta. L’ormai ex moglie di Boateng, si è scagliata contro Wanda Nara in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Sei la procuratrice di tuo marito e vuoi fare anche la showgirl?”. Ha detto la Satta nell’intervista odierna: “Lui è fortissimo – dice – ma sta mettendo in difficoltà la squadra. Tutto questo parlare non fa mai bene. Mogli e calcio? Io parlavo di calcio anche prima di conoscere Kevin e non ho mai parlato per lui. E non mi piace chi lo fa”.

Le pesanti accuse di Melissa Satta contro le decisioni di Wanda

Una sorta di lezione di vita e di stile da parte di Melissa Satta a Wanda Nara, con la bella e sensuale modella italiana che prosegue: “Se poi sei la procuratrice di tuo marito è legittimo che parli, ma se vuoi fare anche la showgirl i misunderstanding sono quasi inevitabili. Per la cronaca, io torno a giocare. Rispolvero gli scarpini per un torneo di calcetto, c’è la squadra di Cristiana Capotondi e quella delle mogli dell’Inter”. Chissà come reagirà Wanda Nara, che tra l’altro in questa stagione televisiva ha proprio preso il posto di Melissa Satta nel salotto televisivo di Canale 5 per Tiki Taka, il programma condotto da Pierluigi Pardo e contenitore sportivo di punta delle reti Mediaset. Che ci sia anche questo motivo dietro lo sfogo della Satta?

