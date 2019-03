Milan – Inter in diretta streaming GRATIS, no roja directa

Ci sono alcune partite che senza ombra di dubbio valgono una stagione ed è certamente questo il caso del derby di Milano. Ancor di più quest’anno. Da una parte il Milan, dall’altra l’Inter, con la location che come al solito è quella della scala del Calcio, vale a dire lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. I rossoneri sono al terzo posto ed hanno un punto di vantaggio sui cugini nerazzurri: chi vince, di fatto, guadagna il pass per la prossima edizione della UEFA Champions League. In campo ci sarà tantissima qualità: Piatek contro Lautaro Martinez, Perisc contro Suso, De Vrij e Skriniar contro Musacchio e Romagnoli. Insomma, ci sono tutti gli elementi per andare a comporre una miscela davvero esplosiva.

Milan – Inter, dove seguirla in streaming e in diretta tv

Questo attesissimo big match potrà essere seguito solo ed esclusivamente su Sky Sport. A partire dalle 20.00 inizierà il pre partita mentre dopo il fischio d’inizio si potranno ascoltare, restando sullo stesso canale, le voci dei protagonisti ed i commenti degli opinionisti. Insomma, più di una semplice alternativa agli altri programmi che ci saranno stasera.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso Piątek, Çalhanoglu. All. Gattuso

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Lautaro, Perisic. All. Spalletti