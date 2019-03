Chi è Milena Vukotic: età, carriera e vita privata della concorrente di Ballando con le Stelle

Manca davvero poco. Ben presto, infatti, inizierà la nuova edizione di Ballando con lo Stelle. Lo show, condotto ancora una volta da Milly Carlucci, continuerà anche per quest’anno a farci compagnia il sabato sera. Tra i nomi dei diversi concorrenti, spunta anche quello di Milena Vukotic. Ma conoscete proprio tutto di questa fantastica attrice? Beh, siete proprio nell’articolo giusto. Vi proporremo, infatti, una breve scheda presentativa. Passando in rassegna, quindi, la sua biografia. La sua carriera artistica. Ed, infine, la sua vita privata.

Per ulteriori news su Ballando con le Stelle, le schede di tutti i concorrenti ufficiali, la conduttrice e tutto quello che c’è da sapere sullo show –> clicca qui

Chi è Milena Vukotic: età e carriera della concorrente di Ballando con le Stelle

Milena Vukotic è nata a Roma il 23 aprile 1935. È alta un metro e sessanta. Ed ha occhi azzurri e capelli castani. Nata da padre commediografo e da madre pianista, inizia ben presto a dedicarsi alla danza e alla recitazione. Nel 1960, infatti, debutta come attrice nel film di Damiano Damiani, Il Sicario. Da quel momento, la sua carriera è del tutto in ascesa. Milena è, infatti, riconosciuta dal pubblico italiano per il suo ruolo di Pina, moglie del ragioniere Fantozzi. Ma non solo. L’attrice, infatti, ha fatto parte, per tantissimi anni del cast di Un medico di Famiglia. Indossando i panni di nonna Enrica. Ovviamente, però, la sua carriera artistica è davvero ricca di presenze cinematografiche. Ha collaborato con Dino Risi nel film Il giovedì. Con Federico Fellini in Giulietta degli spiriti e Tre passi nel delirio. Con Mario Monicelli nelle pellicole 1975 e 1982 Ed, infine, Ettore Scola, Luis Bunuel, Lina Wertmuller, Bernardo Bertolucci e tanti altri. Insomma, con grandi nomi della recitazione italiana e non. Tra l’altro, non sono mancati meritati riconoscimenti. Nel 1994, infatti, ha vinto il Nastro d’Argento per il suo ruolo nel film Fantozzi 3.

Vita privata della concorrente di Ballando con le Stelle

L’attrice romana è felicemente sposata, da ben 14 anni, con Alfredo Baldi. Nel 2003, infatti, i due hanno coronato il loro sogno. La coppia, però, non ha figli.