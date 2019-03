Nadia Toffa combatte il cancro, ma non è l’unico ‘dolore’ per lei: la rivelazione.

Da tempo Nadia Toffa sta combattendo contro un brutto male. Nonostante questo però la Iena non perde il suo sorriso e con forza e coraggio affronta il grande ostacolo che la vita le ha messo davanti. Nadia infatti negli ultimi mesi ha dimostrato di non perdersi mai d’animo e, anche grazie all’affetto dei suoi fan, va avanti a testa alta e con la positività che la contraddistingue. I social poi sono per lei un ‘luogo’ attraverso cui trasmettere dei messaggi positivi e confrontarsi con i suoi fan. Periodicamente infatti Nadia posta sul suo profilo Instagram scatti fotografici con in allegato pensieri profondi o semplicemente la descrizione delle sue giornate. Ed è proprio attraverso Instagram che, qualche tempo fa la Toffa si è sfogata circa una grande delusione avuta rispetto ad alcuni suoi amici.

Nadia Toffa, alcuni suoi amici l’hanno ferita: una delusione per la Iena

Un lungo messaggio scritto da Nadia Toffa sul suo profilo Instagram ha catturato l’attenzione dei suoi tanti seguaci. Ecco le parole scritte dalla Iena: “Gli amici nella mia vita contano tantissimo. Nella vostra? E Gli amici sono quelli che ti aiutano a rialzarti, quando le altre persone neanche si erano accorte che tu fossi caduto. Persone rare da trovare insomma. Per quello si soffre a perderli e, quando deludono, è peggio del tradimento di un fidanzato. Per me almeno è così l’ho appena sperimentato purtroppo. Ieri. due che credevo i miei migliori amici…mica conoscenti mi hanno tradita cavoli. Che peccato! Che delusione enorme! Vi è successo? Cosa avete fatto? Perdonato?”. Il messaggio poi prosegue con una serie di citazioni pertinenti all’argomento. Insomma Nadia Toffa è stata delusa da alcuni suoi amici, ma non sappiamo chi sono. Speriamo solo che, almeno, le persone coinvolte cerchino di rimediare.

