Domenica Live, Nancy Coppola e la sua figlia appena nata: la foto in esclusiva da Barbara D’Urso.

Puntualissimo come sempre torna l’appuntamento con Domenica Live, il programma della domenica pomeriggio di Barbara D’Urso su Canale 5. Tanti gli ospiti nella puntata di oggi come Nancy Coppola che arriva nel salotto di Barbara D’Urso con la sua piccola bambina nata da pochissimi giorni. Non mancano anche gli annunci di nozze imminenti e tanti personaggi che si racconteranno nel salotto più seguito del pomeriggio di oggi, domenica 17 marzo 2019 su Canale 5.

Domenica Live, Nancy Coppola neo-mamma

“Oggi è il giorno del caffé ristretto – racconta Barbara D’Urso a Domenica Live spiegando in anteprima chi saranno gli ospiti della sua puntata – Lo studio è pieno di persone, noi in un’ora e mezza facciamo quello che si potrebbe fare in cinque ore! Oggi avremo un’amata reunion: oggi festeggiamo i 93 anni della mamma di Umberto Smaila, ma mica è finita qua! Oggi vi ricordate la famosa busta con la famosa mamma Nancy Coppola? Sarà qui con noi. Poi, come sapete, le mie trasmissioni sono molto desiderate da leader politici quindi oggi avremo il Ministro degli Interni Matteo Salvini.

Nancy Coppola e la figlia appena nata a Domenica Live

Cantante ed ex partecipante all’Isola dei Famosi, la bellissima Nancy è appena diventata mamma. Da soli 5 giorni la sua figlioletta è venuta al mondo e la famosa cantante ha deciso di venire in studio proprio dalla D’Ursoa Domenica Live per festeggiare questo momento così straordinario della sua vita che ovviamente ha commentato e condiviso anche sui social per rendere partecipi i fan del momento speciale che stava vivendo. Insomma il salotto di Barbara D’Urso è stato invaso da fiocchi rosa.

