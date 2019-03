Nina Moric completamente nuda in una posa particolare su Instagram: “È arte”.

Tra le donne più discusse ma allo stesso tempo seguite sui social c’è lei, Nina Moric. La bellissima modella croata, ex moglie di Fabrizio Corona, sa sicuramente in che modo non passare inosservata. Lo fa con le suo opinioni pungenti, lo fa con le frecciatine che attraverso i commenti lancia ai suoi “nemici”, ma soprattutto lo fa attraverso le sue foto. Proprio qualche ora fa, infatti, Nina ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto tutt’altro che banale, che ha incuriosito non poco i fan. Scopriamolo insieme.

Per tutte le ultime news su Nina Moric e la polemica con l’ex marito Fabrizio Corona CLICCA QUI!

Nina Moric completamente nuda in una posa particolare sui social: “Per qualcuno è solo rumore…”

Come abbiamo detto, la bellissima Nina ama lanciare frecciatine attraverso i suoi social. L’ha fatto qualche giorno fa, rifilando una clamorosa bordata al suo ex Corona, commentando così la sua partecipazione nella nuova trasmissione della D’Urso: “Non so chi siano“. Ma è nelle foto che l’anima provocatoria della modella viene messa ancora di più in risalto. Nelle foto come quella postata qualche ora fa. La posa è assolutamente particolare. Lo scatto, in bianco è nero, ritrae Nina Moric sdraiata a terra, con una chitarra poggiata sulla sua schiena. Chitarra che la bellissima modella sorregge con una gamba, che tiene alzata.

Leggi anche —>Nina Moric con nient’altro che una maglietta addosso: è troppo corta, fan in delirio

Fin qui, tutto normale. Se non fosse che Nina è completamente nuda. Ma il risultato sembra essere tutt’altro che volgare. Tantissimi i commenti che definiscono la foto “artistica”, come scritto anche dalla stessa Moric nella didascalia. Una foto che ha ottenuto insomma un gran successo, perché ritenuta non un semplice scatto di nudismo, ma una vera e propria forma d’arte. Effettivamente, la bellezza di Nina e del suo corpo perfetto è innegabile. Una bellezza inconfondibile ma, a scanso di equivoci, nello scatto in questione la Moric ha lasciato anche una bella firma sul muro dietro di lei.

Ecco la foto: