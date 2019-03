Domenica Live, Matteo Salvini parla dei 5 Stelle nel pomeriggio di Barbara D’Urso.

Matteo Salvini è stato ospite oggi nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live. Nella puntata di oggi, 17 marzo 2019, gli ospiti che si sono susseguiti sono stati tantissimi come Alessia Macari, Nancy Coppola e Umberto Smaila, ma uno dei momenti più attesi è stato proprio quello con il vice-premier Salvini.

Matteo Salvini: “Dieci sfigatelli dei centri sociali”

“C’erano 10 sfigatelli dei centri sociali – minimizza Matteo Salvini a Domenica Live in merito alle contestazioni in Basilicata – Io adoro chi non la pensa come me, ma quelli che insultano e indicano come razzista o fascista colui che vuole il rispetto della legge e mi rimproverano di difendere i confini non vanno bene. Spero che in Basilicata vinca il centro-destra, mi spiace che qualcuno dica che chi sostiene la Lega sia un fesso: gli italiani non sono fessi, vogliono sicurezza e un bel Paese, sono oroglioso di quello che abbiamo fatto in questi mesi”.

Matteo Salvini e la TAV: le dichiarazioni a Domenica Live

“Io chiedo che in Italia si aprano cantieri ovunque per sistemare tutto e c’è bisogno di viaggiare e di muoversi anche per la TAV. Non siamo d’accordo con i 5 Stelle, Di Maio non la vuole, io e la maggior parte degli italiani invece la vogliamo. L’Italia deve andare avanti, da persone serie con i 5 Stelle abbiamo discusso, ma una soluzione l’abbiamo trovata: se prevarrà il buon senso la faremo. Ci sono sei mesi di tempo perché le imprese decidano cosa fare. Sia Di Maio che Conte hanno voluto rivedere il progetto e hanno chiesto più soldi. Se poi tu chiedi a me persona se è meglio usare dei soldi per finire una galleria è evidente che voglio finire il tunnel piuttosto che riempirla di nuovo”.

Domenica Live, Salvini: “Legge in 10 giorni sulla legittima difesa”

“Entro 10 giorni faremo la legge sulal legittima difesa, non è il far west, sarà legge dello stato il diritto a difendersi se qualcuno entra in casa o nel tuo negozio. Sei tu che entri in casa mia e ho diritto di difendere me e i miei figli. L’accordo è chiuso con i 5 Stelle anche su questo”.

