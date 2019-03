Domenica Live, Matteo Salvini parla del rapporto con il Movimento 5 Stelle nel pomeriggio di Barbara D’Urso.

Salvini oggi, domenica 17 marzo, vice-premier e Ministro degli Interni è arrivato nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live. Tra gli ospiti che si sono susseguiti come Alessia Macari, Nancy Coppola e Umberto Smaila, Matteo Salvini è stato uno dei momenti più attesi è stato proprio quello con il vice-premier Salvini.

Leggi anche: Alessia Macari sposa Oliver Kragl, Domenica Live: “Ho perso 11 chili”

Salvini e i 5 Stelle: il rapporto svelato a Domenica Live

“Una delle cose che mi rende più felice – spiega Barbara D’Urso a Domenica Live – è che moltissimi politici vogliono venire nel mio salotto e oggi abbiamo Matteo Salvini vice-premier e Ministro dell’Interno”. Salvini entra così nello studio di Domenica Live e si accomoda sulle poltrone del salotto di Barbara D’Urso e inizia a rispondere alle domande della padrona di casa. “Questa poltrona la conosci bene – esordisce Barbara – Come al solito ho tante pagine di quotidiani qui con me e quindi parleremo anche del rapporto tra te e i 5 Stelle una volta per tutte”.

Domenica Live: Barbara D’Urso contro Salvini per le famiglie arcobaleno

Nel corso della lunga intervista si è anche affrontato il tema della famiglia tradizionale e Barbara D’Urso davanti alle affermazioni del Ministro Salvini però non ci sta: “Se la famiglia è mamma, papà e figlio si discrimina. Esistono le famiglie arcobaleno e delle famiglie che vivono ora con due papà o con due mamme ed è felice e va scuola e non può sentirsi dire che quella non è una famiglia. Il Ministro Fontana la nega questa realtà. Tu sai che un ragazzo omosessuale ha adottato un bambino down che nessuno voleva adottare, non è una famiglia? La famiglia per me è dove c’è amore”.

Matteo Salvini ribatte: “Io combatterò contro l’utero in affitto. Il bambino ha diritto ad avere una mamma e un papà. Prima viene il bambino è ovvio, tanto di cappello a quel signore che adottato la bambina con problemi, se però tu mi chiedi se è quello che mi auguro per il futuro del nostro paese dico di no. Io credo che i bambini possano essere adottati se c’è una mamma e un papà, l’utero in affitto è una schifezza, Dio ha voluto una figura materna e paterna”.

Per ulteriori news su Domenica Live e Matteo Salvini–> clicca qui