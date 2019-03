Stasera in Tv, domenica 17 marzo: Che Tempo Che Fa | Anticipazioni | Ospiti

Anche questa sera, come ogni domenica, torna puntuale l’appuntamento con la trasmissione a dir poco di successo condotta da Fabio Fazio, una sorta di icona nel mondo della RAI. Si tratta di una trasmissione che si dedica all’approfondimento politico ma non solo che da anni tiene compagnia a milioni di italiani.

A tal proposito, andiamo a vedere quelli che saranno gli ospiti che troveranno il loro spazio nella puntata che andrà in onda questa sera e che promette davvero spettacolo dopo quella di settimana scorsa.

In trasmissione ci sarà anche l’ex presidente della Camera Laura Boldrini e tra gli ospiti più attesi di certo non si può non menzionare anche Claudio Bisio. Il noto attore, infatti, presenterà la sua ultima fatica cinematografica “Bentornato presidente”. Insieme a lui anche Paolo Calabresi, che nella pellicola in questione interpreta un leader di partito. Spazio però anche allo sport, dopo la politica e lo spettacolo, dal momento che ci sarà tra gli ospiti anche Alex Zanardi, icona del mondo dello sport paralimpico. Inoltre interverrà anche un’altra icona dello sport nostrano come Sofia Goggia, reduce da una medaglia d’argento conquista nel super G ai Mondiali di sci alpino di Are, in Svezia.