Stasera in Tv, domenica 17 marzo: Amore Criminale | Di Che Cosa Parla | Anticipazioni

Come ogni domenica sera, anche questa sera torna puntuale l’appuntamento con il noto programma “Amore Criminale”. Si tratta di un programma sempre molto particolare ed emozionante dal momento che questa trasmissione è incentrata sulle vittime di femminicidio e di stalking. Viene realizzato in collaborazione con l’Arma dei carabinieri e con la polizia di Stato ed è diretto, oltre che ideato, da Matilde D’Errico e da Maurizio Iannelli.

Dopo la puntata di settimana scorsa, quella di questa sera è dedicata alla storia a dir poco toccante di Nunzia, uccisa a soli 41 anni in Campania, precisamente a Salerno.

Stasera in tv, domenica 17 marzo: Amore Criminale, anticipazioni della terza puntata

La storia è davvero molto dura dal momento che Nunzia, dopo un inferno di 15 anni, con un matrimonio fatto di violenze e di abusi, aveva deciso di divorziare andando a vivere dalla mamma. Suo marito, però, il 22 gennaio del 2018 l’aveva ucciso davanti agli occhi non solo della madre, ma anche del figlio. Straziante lo scenario. La donna, infatti, con tante lesioni, ciocche di capelli tirate via, tagli inflitti da coltelli etc ha chiesto, come ultimo desiderio, quello di portare il figlio al sicuro. L’uomo è stato poi condannato a 30 anni di carcere in attesa, poi, della sentenza di appello.