Stasera in Tv, domenica 17 marzo: Il Silenzio dell’Acqua: ecco tutto quello che c’è da sapere sulle anticipazioni di questo terzo ed imperdibile episodio.

Anche questa sera, domenica 17 marzo, andrà in onda un’ulteriore puntata della fiction Il Silenzio dell’Acqua. Se, quindi, sulle reti Rai continueranno gli appuntamento con Che Tempo Che Fa, The Good Doctor ed, infine, Amore Criminale, su Canale 5 continuano le indagini di Luisa Ferrari ed Andrea Baldini. Mirate, soprattutto, a scoprire chi sia stato l’assassino di Laura. È proprio su questo intreccio, infatti, che si basa la storia. Una ragazzina di 16 anni, appunta Laura, scompare improvvisamente. E, pochi giorni dopo la sua scomparsa, il suo cadavere viene ritrovato nel mare. Ma scopriamo nel dettaglio il cast stellare di questa fiction di successo. Ma, soprattutto, le anticipazioni di questo episodio.

Stasera in Tv, domenica 17 marzo: Il Silenzio dell’Acqua | Cast

La nuova fiction di Canale 5, Il Silenzio dell’Acqua, è basata sulla storia di una ragazza scomparsa. La serie, composta da quattro puntate, è ambientata a Trieste. E si concentra, come dicevamo, principalmente sulla misteriosa scomparsa della 16enne Laura. Tutta la storia sarà ricca di colpi di scena, intrighi e misteri. Insomma, la fiction ha tutte le carte in regole per risultare un vero e proprio successo. Ed, ovviamente, per renderlo tale è stato necessario “arruolare” un cast d’eccezione. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Giorgio Pasotti: nel ruolo del vicequestore Andrea Baldini;

nel ruolo del vicequestore Andrea Baldini; Ambra Angiolini: nei panni dell’agente della Omicidi Luisa Ferrari.

Ovviamente, però, ce ne sono tanti altri. Tra cui: Carlotta Natoli, Claudio Castrogiovanni e Fausto Sciarappa. Con la straordinaria partecipazione, inoltre, di 3 grandi artisti davvero giovanissimi: Sabrina Martina, Caterina Biasol e Riccardo Maria Manera.

Il Silenzio dell’Acqua | Anticipazioni

Una volta scoperta la relazione tra Franco (Mario Sgueglia) ed Anna (Valentina D’Agostino), la coppia attirerà una serie di sospetti. Ma, soprattutto, dopo aver scoperto che forse l’uomo ha incontrato Laura (Caterina Biasiol) il giorno in cui è scomparsa, lo inserisce nella lista dei sospettati. Nel frattempo, Matteo (Riccardo Maria Manera) cerca di capire perché Grazia (Sabrina Martina) incontra spesso Don Carlo (Fausto Sciarappa). Intanto, in paese arriva Paolo (Diego Ribon), diretto superiore di Luisa nonché suo ex. L’uomo estrometterà Andrea dalla indagini. Il suo unico obiettivo è quello di indagare su suo figlio Matteo. Un suo paio di scarpe è sporco di sangue. Ma non solo. Perché i sospetti calano anche su Don Carlo.Il parroco, infatti, è stato visto sia con Laura. E poi con Grazia. Andrea sarà certo dell’innocenza dell’amico sacerdote. Ma un videomessaggio ritrovato, sconvolgerà ogni cosa.

