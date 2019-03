Stasera in Tv domenica 17 marzo: The Good Doctor 2 su Rai Due |Trama | Cast | Anticipazioni.

In arrivo due nuovi episodi del medical drama più famoso del momento. La seconda stagione di The Good Doctor torna questa sera 17 marzo 2019 con due nuovi appuntamenti, che raccontano la storia del medico “speciale” Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore. Uno specializzando in chirurgia, dalla straordinaria intelligenza e intuizione, ma affetto da una forma di disabilità riconducibile all’autismo. Scopriamo quali nuove avventure attendono il St. Bonaventure Hospital, con le anticipazioni delle nuove puntante in onda questa sera.

Stasera in Tv, domenica 17 marzo: The Good Doctor 2: anticipazioni

Il primo episodio in onda domenica 17 marzo, il tredicesimo della stagione, si intitola Questioni di cuore. Claire, Park e Melendez hanno una nuova anziana paziente: Sunny, una signora con problemi al cuore e con una figlia biologica, Grace, con la quale non ha rapporti. Nel frattempo, Lim, Morgan e Shaun hanno in cura Lana, paziente autistica che necessita di un’operazione urgentissima a causa di un’aneurisma cerebrale. Per riuscirci reclutano anche Javi, suo compagno di stanza e anch’egli affetto di autismo. Intanto Shaun si trova in difficoltà perché Lea si è fidanzata e teme che il loro rapporto possa rovinarsi. Ma i due riescono a trovare un compromesso. Ma un rapporto che invece rischia di incrinarsi è quello tra Shaun e un altro personaggio, il dottor Glassman. I due infatti avranno una pesante discussione.

Ne secondo episodio della serata, intitolato Volti, c’è la storia di Karen, una quattordicenne finita in coma cerebrale in seguito a un incidente in automobile, e la storia di Andrews, che chiede a sua madre Shannon il consenso per il trapianto del viso di Molly, danneggiato gravemente da uno sparo accidentale. Ma la donna vuole incontrare la ragazza prima di prendere qualsiasi decisione. Nel frattempo Melandez e la dottoressa Lim mettono in discussione la loro relazione, poiché quest’ultima vede Melandez più freddo nei suoi confronti. Nel frattempo Shaun si prende un giorno per prendersi cura di Glassman ma i due si ritrovano completamente fatti di marijuana, che Glassman assume per motivi medici. E, spinti dall’euforia del momento, decidono di cimentarsi in una curiosa missione: ritrovare una vecchia compagna di liceo di Glassman. Ci riusciranno?