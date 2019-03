Wanda Nara, scollatura esagerata: la cerniera cede e il pubblico impazzisce

La moglie di Mauro Icardi non smette mai di incantare. Ma, soprattutto, sorprendere i suoi adorati followers. Wanda Nara, infatti, condivide spesso delle foto davvero spettacolari su Instagram. Che, tra l’altro, sottolineano la sua straordinaria bellezza. Bisogna ammettere che l’argentina non è per nulla una donna che ama trucchi esagerati. O quant’altro. Diciamo che è la classica bellezza acqua e sapone. Nella maggior parte degli scatti che pubblica, infatti, l’argentina indossa sempre un velo di trucco. Insomma, il minimo indispensabile. Eppure, però, quel poco che ha sottolinea sempre di più la smisurata bellezza. Così come l’ultimo scatto. Pubblicato poche ore fa sul famoso social network. Vediamo tutto nel dettaglio.

Insomma, Wanda Nara sa come lasciare di stucco tutti i suoi adorati followers. Poche ore fa, infatti, l’argentina ha pubblicato uno scatto davvero delizioso su Instagram. D’altra parte, non è affatto la prima volta che fa una cosa del genere. Wanda ha tantissimi seguaci sul famoso social network. E cerca di comunicare con ognuno di essi, condividendo degli scatti personali. Così come era in camerino, prima di entrare a Tiki Taka. Mentre è ai fornelli. Insomma, a Wanda piace condividere i momenti salienti della sua giornata. E d’altra parte, fa più che bene. Ogni scatto condiviso è sempre un successo. E così, continua a farlo. Anche poche ore fa, infatti, ne ha pubblicato un altro di scatto. E, d’altra parte, per lei era impossibile non condividere questa foto. Nello scatto in questione, tra l’altro riproposto sopra, Wanda è davvero strepitosa. Posa accattivante e capelli sbarazzini rendono ancora più unica questa foto. Ovviamente, però, l’attenzione di tutti sarà caduto sulla scollatura. Ed, ammettiamolo, è impossibile guardare altrove.