Albano Carrisi furioso con l’Ucraina: “Chiedo i danni, è pericoloso”. Il noto cantante pugliese ha deciso di passare all’azione.

E’ da giorni ormai che non si fa altro che parlare del caso di Albano inserito nella lista nera dell’Ucraina. La nazione infatti considera il noto cantante italiano di Cellino San Marco una minaccia per il paese. Tutti i giornali infatti hanno riportato la notizia che ha creato davvero tanta preoccupazione. La motivazione dell’inserimento del cantante nella black list, è dovuta dal fatto che il cantante non ha mai nascosto la sua ammirazione verso Putin. Cosa che però lo stesso cantante italiano ha prontamente smentito in una intervista a RTL 102.5. Inoltre Albano non è d’accordo con la decisione presa dall’Ucraina ed è deciso a passare al contrattacco. Infatti dopo essere stato inserito nella lista nera, il cantante ha deciso di rispondere a sua volta per vie legali.

Albano Carrisi furioso con l’Ucraina: pronto a ricorrere alla corte di Strasburgo

Il noto cantante di pugliese si è infatti finalmente deciso a passare all’azione insieme al suo legale, Cristiano Magaletti, invitando tra l’altro anche il ministro degli Esteri ad intervenire per via diplomatiche, in modo da ottenere la cancellazione immediata del nome di Albano Carrisi dalla lista nera dell’Ucraina. Minacciando inoltre di ricorrere alla Corte Europa dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Sia Albano che il suo avvocato infatti, sono dell’avviso che la situazione sia innanzitutto gravissima, ma poi potrebbe creare un pericoloso precedente in Europa. I due sono intenzionati anche a chiedere un risarcimento danni alla nazione ucraina, che sarà poi devoluto in beneficenza in caso di vittoria della causa. I due inoltre affermano come questa vicenda non debba essere trattata con superficialità ma vada trattata con la rabbia di chi si trova a subire una grave ingiustizia.

