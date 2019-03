Alessia Marcuzzi, che stoccata da Eva Henger: le parole che non t’aspetti

Questo è sicuramente un colpo basso per Alessia Marcuzzi. La conduttrice de L’Isola dei Famosi, infatti, ha ricevuto delle pesanti accuse da parte di un volto molto conosciuto. Parliamo, infatti, di Eva Henger. L’ex attrice di film per adulti, quindi, ha detto la sua opinione riguardo al caso Fogli. Anche se, bisogna ammettere che già in precedenza Eva aveva espresso chiaramente il suo pensiero. A distanza di settimane e, soprattutto, dopo le scuse di Alessia al diretto interessato, l’attrice è ritornata sull’argomento. Lasciandosi andare, però, a della parole affatto carine nei confronti della conduttrice. Ma vediamo cos’è accaduto nello specifico.

Per ulteriori news su L’Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di stasera, le schede di ogni naufrago, le opinioniste, le foto più belle della conduttrice ed, infine, su tutto quello che c’è da sapere sul reality –> clicca qui

Alessia Marcuzzi, che stoccata da Eva Henger: le parole che non t’aspetti

Insomma, che tra Alessia Marcuzzi ed Eva Henger non corresse buon sangue un po’ ce ne eravamo accorti. Tuttavia, però, le parole che l’ex attrice ha rivolto nei confronti della conduttrice sono davvero molto chiare. Sulle pagine del settimanale Nuovo, infatti, Eva ritorna su un argomento che per tanti giorni ha fatto realmente discutere. Ci riferiamo alle polemiche suscitate in seguito al video messaggio di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli. In cui il cantante veniva informato dell’esistenza di alcune prove che confermavano il tradimento di sua moglie. Dopo tale umiliazione, infatti, gli autori del programma ma, soprattutto, Alessia Marcuzzi, furono presi di mira. Ed è proprio su questa scia che continuano le parole di Eva. L’ex attrice, infatti, dichiara: “L’avevo detto io che Alessia Marcuzzi è disposta a tutto per l’audience. E pensare che Fogli è un amico di famiglia: lo conosce benissimo visto che è stata fidanzata per tanti anni con Francesco, il figlio di Roby Facchinetti”. Insomma, le sue parole sono davvero dure e definite. Come risponderà Alessia?