Ascolti TV domenica 17 marzo 2019: chi ha vinto tra Domenica In e Domenica Live?

Come sono andati gli ascolti tv di domenica 17 marzo 2019? La lotta tra Domenica Live e Domenica In è una di quelle faide infinite che si combattono a colpi di telespettatori, ascolti e share. Rai e Mediaset combattono con due titani della televisione come Barbara D’Urso e Mara Venier, ma in questa lotta per la “supremazia” in termini di ascolti, sbuca anche Fabio Fazio che nel prime time con il suo format Che Tempo Che Fa, ottiene sempre una grande fetta di pubblico. Vediamo quindi cosa è successo domenica 17 marzo 2019 in tema di ascolti.

Ascolti pomeriggio in tv domenica 17 marzo 2019

Questa volta la lotta in termini di ascolti per domenica 17 marzo 2019 è stata vinta da Mara Venier con il 18% di share e 2 milioni 823000 spettatori nella prima parte del programma. Barbara D’Urso ha collezionato 2 milioni e 33 mila telespettatori nella prima e nella seconda parte del suo Domenica Live dedicato alla politica e all’attualità. Sicuramente questa vittoria di Mara Venier non è una sconfitta per Barbara D’Urso che anzi, in così poche ore di trasmissione ha comunque ottenuto un ottimo risultato.

Che Tempo Che Fa trionfa in termini di ascolti

Per quanto riguarda i programmi della prima serata. Che tempo che fa di Fabio Fazio conquista 3.531.000 spettatori con un 13% di share, su Canale 5 invece Il Silenzio dell’acqua, perde contro lo show di Fazio con 2 milioni 840 mila spettatori. Le Iene con il 10% di share intrattiene un milione 704 mila spettatori, quasi allo stesso livello di Non è l’Arena di Massimo Giletti su La7 che ha segnato il 5,6% di share con un milione 85 mila spettatori.

Per quanto riguarda invece la seconda serata il boom di ascolto lo ha strappato lo Speciale Tg1 con 748 mila spettatori; poco più in basso troviamo Tiki Taka il calcio è il nostro gioco, con 635000 spettatori. Il vero Boom però lo registra Raidue con la Domenica Sportiva che è stata seguita da un milione 168 mila spettatori pari al 9% di share.

Per quanto riguarda invece la fascia oraria che precede il prime time, vediamo Paperissima Sprint in testa con una media di 4 milioni 204000 spettatori. Quelli che il calcio dopo il tg, invece ha ottenuto il 5% di share, con un milione 350 mila spettatori.

Guardando invece a quanto è successo a mezzogiorno, altro momento della programmazione televisiva molto importante, vediamo che l’Angelus su Rai 1 è stato seguito da 2.165.000 spettatori mentre su Canale 5 le storie di Melaverde hanno conquistato 807.000 spettatori con uno share del 8,5 aumentato da Melaverde che ha incollato allo schermo 1 milione 576 mila spettatori con il 12% di share. Mezzogiorno in famiglia su Rai 2 conquista invece 845000 spettatori con un aumento del pubblico nella seconda parte del programma arrivando a un milione 378 mila utenti collegati.

