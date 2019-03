Cecilia Rodriguez, spunta la foto da bambina: riconoscerla è impossibile

La bellissima Cecilia, sorella di Belen e di Jeremias, si è fatta conoscere ed apprezzare in pochissimo tempo. Decisiva, per l’affermazione della modella argentina, la sua partecipazione al reality show “Grande Fratello VIP”. Lì dove, tra le altre cose, ha conosciuto il suo amore, e cioè Ignazio Moser.

Ciò che colpisce di più di lei, al di là della sua naturale bellezza e della sua solarità a dir poco contagiosa non può non essere la sua straordinaria bellezza. proprio a tal proposito, va detto che nelle ultime ore è sbucata una foto che la ritrae da bambina e mettere a fuoco che sia lei non è per niente semplice.

Cecilia Rodriguez da bambina

Come detto, non è assolutamente facile riconoscerla. Qualche indizio, però, per così dire, lo si può ravvisare nel suo sguardo, dal momento che si riconoscono in maniera a dir poco chiara i suoi splendidi e sempre molto vivi occhi che risultano essere sempre molto ammaliatori. Un bel momento, dunque, per la bellissima Cecilia, che dalle foto lascia trasparire anche tutto il suo amore per la sorella Belen.