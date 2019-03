Cecilia Rodriguez compie 29 anni: ecco il regalo di Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez ha appena compiuto 29 anni: una festa con le persone più care per la sorella di Belen. Per cui, c’era la sua ‘Gorda’, il fratello Jeremias, mamma e papà, il cagnolino Spike e manco a dirlo, Ignazio Moser. Il suo fidanzato, la sua anima gemella con cui sogna di avere un figlio. In realtà, lo sognano entrambi. Possiamo dire che, attualmente, sia lei che lui si sentirebbero pronti ad affrontare questo discorso. Ma cosa ha regalato Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez per la sua festa di compleanno?

Compleanno Cecilia Rodriguez: il regalo di Ignazio Moser

Beh, infondo nessuno dei due ha fatto sapere quale fosse il regalo. Strano, perché in genere Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, ed Ignazio, amano condividere qualsiasi cosa sui social network. Per cui, ci aspettavamo un bel pacchetto regalo, con tanto di nastrino e fiocchetto. E invece no.

Tuttavia, stando alle voci di corridoio, possiamo riportare che Ignazio Moser ha acquistato di recente un viaggio per due. Sì, stando alle ultime notizie, in realtà, Ignazio ha vinto all’asta un soggiorno di sei giorni. L’ha vinto in una premiazione per un evento di beneficenza, il Charity Gala, a favore dell’associazione Never give up contro i disturbi alimentari.

Il messaggio di Belen Rodriguez per sua sorella Cecilia

Belen Rodriguez era presente alla festa di Cecilia. Insomma, come poteva mancare? Tra le due c’è un rapporto magnifico e alla sua festa doveva esserci per forza. Non solo, le ha anche dedicato un messaggio abbastanza profondo, pubblicato su Instagram: “Secondo me nella vita é importante essere ironiche, é importante essere gentili, é importante essere brave ragazze, con i valori, quelli giusti ben presenti…. tutto il resto é noia….. tu sei tutto questo e molto di più!!!! E sono fiera di te”.