Che tempo che fa, Nino Frassica interrompe la trasmissione: “Non ce la faccio”

Mario Marenco è morto ed ha lasciato un vuoto incolmabile tra colleghi ed addetti ai lavori. Tra questi sicuramente Nino Frassica, che nella puntata di Che Tempo che fa, non se l’è sentita di mettere in scena il suo sketch in programma. Doveva essere un momento divertente, ma così non è stato. No, perché Nino Frassica si è rifiutato, scusandosi e spiegando: “Non me la sento. Il mio lavoro è basato sull’umore, per questo non riesco a scherzare e divertirmi questa sera. E’ morto il mio amico Mario Marenco…”

Nino Frassica rinuncia allo sketch a ‘Che tempo che fa’

Così, visto il momento di grande commozione, Fabio Fazio ha voluto chiedergli se gli andasse di ricordare qualche episodio che lo lega a lui. Nino Frassica ha risposto: “Ricordo le ultime passeggiate, quando lui guidava e, a volte, andava contromano. Sbagliava le strade, lo perdonavo e ridevo… anche perché io non so guidare e non potevo intervenire. Ci divertivamo con niente. Lui era un genio, un grande”.

Tra i due c’era un grande rapporto di stima. Nino Frassica ha lasciato intendere a Che tempo che fa quanto gli sia stato legato. Ricordiamo tutti “Indietro tutta”, programma che vedeva protagonisti entrambi e, in particolare, Mario Marenco nel ruolo dello scolaretto Riccardino. Il comico foggiano è scomparso nella giornata di ieri, 17 marzo 2019, all’età di 85 anni. In molti l’hanno ricordato. In molti hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del caro collega. Anche Renzo Arbore ha voluto parlare di Mario Marenco: “Era un fuoriclasse. Con le sue parodie ha fatto delle invenzioni straordinarie. E spero che gliene verrà dato atto […] Per me la morte di Mario è un dolore fortissimo. Perché lui è stato un caposcuola, non riconosciuto come tale. È stato un inventore di umorismo mai eguagliato”.