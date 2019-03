Chiara Ferragni e Fedez: il regalo speciale per il primo compleanno del figlio Leone.

Il loro matrimoni è stato un evento planetario seguito da milioni e milioni di persone sui social. Per non parlare della nascita del loro primo figlio. La coppia Chiara Ferragni e Fedez, che piaccia o no, è un vero e proprio fenomeno social di successo. L’amore che unisce questa splendida e giovane famiglia viene ogni giorno condiviso su Instagram e questo, spesso, è stato oggetto di critiche da parte degli utenti online. Fortunatamente però, la maggior parte delle persone apprezza tutto ciò e segue con ammirazione i teneri istanti di vita giornaliera che papà Federico e mamma Chiara vivono con il loro amato figlioletto Leone. A proposito del primogenito dei Ferragnez. Domani, martedì 19 marzo, compirà un anno e la mamma ed il papà non stanno più nella pelle, tanto da anticipare un bellissimo regalo al loro piccolo.

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni in intimo ed incinta: i fan restano davvero a bocca aperta

Chiara Ferragni e Fedez, il regalo per il primo compleanno di Leone

Poco fa, tra i post Instagram della mamma fashion blogger Chiara Ferragni è apparsa una in cui ritrae il figlio Leone davanti al suo primo regalo per il suo primo compleanno che sarà domani 19 marzo. Nel breve video si può vedere Leone sorridente che ammira una bellissima torta fatta di pasta di zucchero di colore bianco e azzurro, con tanto di numero un, il nome Leone, dei fiocchetti e un protagonista speciale in cima. Al ‘secondo piano’ della torta infatti c’è un angioletto sorridente biondo appoggiato ad una nuvola. L’angioletto in questione è proprio la miniatura, in pasta di zucchero, del piccolo Leone. Tra l’altro la stessa figura è tatuata anche sulla pelle dei genitori di Leone, ovvero Chiara Ferragni e Fedez. Insomma il giorno del compleanno non è ancora arrivato, ma la torta è già pronta. Quale sarà il prossimo regalo per Leone? Non ci resta che aspettare la prossima storia dei genitori.

Per ulteriori news su Chiara Ferragni, Fedez, la loro carriera e la loro vita privata e di coppia—> CLICCA QUI

LEGGI ANCHE—> Chiara Ferragni nuda: c’è un particolare che non tutti avranno notato