Ciao Darwin 2019: ecco i nomi dei capitani della prossima puntata.

Sappiamo che la prossima settimana, nella seconda puntata, vedremo contrapporsi Family Day contro Gay Pride.

Ciao Darwin è giunto alla sua ottava edizione, sempre sotto la conduzione di Paolo Bonolis accompagnato da Luca Laurenti.

Il primo episodio è stato un prevedibile successo, confermando l’entusiasmo del pubblico nei confronti della trasmissione. Enzo Miccio e Lisa Fusco hanno rappresentato i due capitani delle squadre. E i partecipanti del prossimo episodio che rappresenteranno le diverse categorie, sono stati già svelati.

Potrebbe interessarti anche–> Ciao Darwin, un volto noto nel corpo di ballo: l’hanno notata tutti

Ciao Darwin 2019: ecco i nomi dei capitani della prossima puntata

La seconda puntata di Ciao Darwin 8, in onda tra una settimana, vedrà una discutissima sfida Gay Pride, guidata da Vladimir Luxuria, contro Family Day con Povia al comando. Si affronterà, dunque, un tema attuale e delicato che ha già visto affrontare numerose polemiche nel nostro Paese. Sono tanti i commenti a riguardo in particolare su Twitter:

“Io ho il TERRORE per il dibattito di settimana prossima. Spero che nel caso succeda qualcosa di terrificante Paolo distrugga Povia e i bigotti del family day come fece qualche anno fa con i razzisti, perché altrimenti non riuscirei più a guardare il programma”.

Molti utenti si stanno già “schierando” con la squadra del Gay Pride. Come andrà a finire?

Come se non bastasse, le prime indiscrezioni hanno rivelato anche i partecipanti del terzo episodio del programma. Tra due venerdì, a sfidarsi saranno le Cime (persone acculturate) e le Rape. A rappresentare gli schieramenti della terza puntata di Ciao Darwin 2019 saranno chiamati rispettivamente Umberto Broccoli, autore televisivo e archeologo di grande fama, attivo anche politicamente a Roma, e Carmen Di Pietro.

I prossimi episodi di Ciao Darwin andranno in onda regolarmente in prima serata, di venerdì, su Canale 5.

Per sapere tutto sul programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Ciao Darwin 8, allora CLICCA QUI