Per la Dionigi è un periodo pieno di grandi notizie. Dopo essere stata la scelta del tronista Lorenzo Riccardi, per i due non potrebbe andare meglio, a tal punto di parlare di convivenza. Infatti proprio la settimana scorsa abbiamo parlato di un’incredibile intervista rilasciata dalla coppia al magazine di Uomini e Donne. Dopo la fine del loro lungo percorso all’interno del programma e le diverse esperienze passate insieme negli ultimi tempi, avrebbe aperto gli occhi alla coppia. Proprio per questo motivo Lorenzo e Claudia hanno confessato di voler andare a convivere. Anche sul profilo social della Dionigi traspare l’assoluta felicità dell’ultimo periodo e i fan della coppia sono completamente in delirio. Tuttavia c’è sempre chi non è d’accordo e magari decide di dedicare un commento, anche poco carino. Proprio nelle ultime ore Claudia ha pubblicato un post che ha avuto già più di 100mila like e quasi 1000 commenti. Tra questi però c’è quello di un follower che ha speso parole poco carine nei confronti dell’ex corteggiatrice.

Claudia Dionigi, un fan l’aggredisce: l’ex corteggiatrice risponde così…

La bellissima Claudia nelle ultime ore ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae super sorridente tra le strade di Roma. “La felicità è uno dei miei vizi preferiti” recita l’ex corteggiatrice nella didascalia. C’è tuttavia chi preferisce rovinarle il suo stato d’animo attuale con un commento di cattivo gusto. Infatti proprio sotto questa ultima foto, un follower ha accusato la Dionigi di non rispondere ai suoi messaggi affermando: “E tu chi saresti per non rispondermi in direct? Ti schifo già“. L’ex corteggiatrice però ha preferito rimanere calma e soprattutto razionale nel rispondere al commento: “Se non rispondo è solo perché non riesco a leggere tutti…se poi mi schifi non vedo perché tu sia qua a commentare le mie foto”.



