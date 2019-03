Cosa vedere Stasera in Tv, lunedì 18 marzo? Ecco una lista di tutti gli imperdibili ed interessantissimi programmi di questa sera. Buona visione.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

18:45 – “L’eredità” (Quiz) con Flavio Insinna

con Flavio Insinna 20:00 – “Tg1: Telegiornale” (Attualità)

20:30 – “I soliti ignoti” (Game show)

21:25 – “Il nome della rosa” (Fiction) Il giorno dopo l’arrivo di Bernardo (Rupert Everett) all’abbazia ha origine una disputa: la Chiesa deve realmente rinunciare ad ogni tipo di ricchezza.

23:35 – "Speciale porta a porta" (Attualità)

Stasera su Rai 2:

18:15 – “Tg 2” (Attualità)

18:30 – “Tg Sport” (Sport)

18:50 – “Hawaii Five” (Telefilm)

19:40 – “NCIS” (Telefilm)

20:30 – “Tg 2” (Attualità)

21:05 – “Made in Sud” (Varietà)

23:40 – “Suburra: la serie” (Telefilm)

Stasera su Rai 3:

19:00 – “Tg3” (Attualità)

20:00 – “Blob” (Varietà)

20:25 – “Nuovi eroi” (Documentario)

20:45 – “Un posto al sole” (Soap opera)

21:15 – “Report” (Documentario)

23:10 – “Prima dell’alba” (Attualità)

Stasera su Rete 4:

18:55 – “Tg4 Telegiornale” (Attualità)

19:30 – “Tempesta d’amore” (Soap opera)

20:30 – “Stasera Italia” (Attualità)

21:25 – “Quarta repubblica” (Attualità)

00:30 – “Squadra 49” (Film-azione)

Stasera su Canale 5:

18:45 – “Avanti un altro” (Quiz)

20:00 – “Tg 5” (Attualità)

20:40 – “Striscia la notizia: la voce dell’inconsistenza” (Varietà)

21:20 – “L’Isola dei Famosi” (Reality)

23:30 – “Tg5” (Attualità)

Stasera su Italia 1: