Costanza Caracciolo, il racconto shock sul suo aborto. L’ex velina ha rilasciato un’intervista a Fuorigioco riguardo l’argomento.

Costanza Caracciolo, ex velina e compagna di vita, anche se non ancora moglie, dell’ex calciatore Christian Vieri. La showgirl ha finalmente deciso di parlare in merito a un periodo che lei stessa descrive “il più brutto della mia vita”. Nell’intervista rilasciata a Fuorigioco, inserto de La Gazzetta dello Sport, racconta della sua felicità con l’attuale compagno Bobo Vieri con cui ha avuto da poco una bambina, Stella di 4 mesi. Tuttavia Costanza torna anche a parlare del suo aborto, avuto due anni fa, facendo i conti con un dolore indescrivibile. Era infatti il 2017 quando su tutti i giornali uscì la notizia della gravidanza dell’ex velina: “Fu bruttissimo. Ero dal dentista quando uscì su giornali e siti la notizia che ero incinta. Di lì a poche ore venni invece a sapere che avevo perso il bimbo. – descrive così uno dei suoi momenti più duri – Fu una giornata terribile, con tutti quei messaggi di complimenti che mi erano arrivati…”

Costanza Caracciolo parla per la prima volta del suo aborto

All’interno dell’intervista rilasciata alla Gazzetta, Costanza parla anche dell’insensibilità che ha trovato da parte dei giornalisti nei suoi confronti: “Nessuno dei giornalisti mi aveva chiamato prima di fare uscire la notizia della gravidanza – afferma Costanza ricordando il dolore di quel brutto momento – mi aspettavo maggiore delicatezza, attenzione; avrei per esempio chiesto di aspettare a divulgare la notizia, almeno fino al superamento del momento più critico di ogni gravidanza. Che delusione, che rabbia, il giorno più brutto della mia vita, ne uscii devastata…”. L’ex velina d’altra parte ha però dichiarato di aver ricevuto anche molto appoggio da parte di donne che hanno vissuto la sua stessa esperienza: “Devo dire che molte donne mi hanno scritto e raccontato le loro esperienze in questo senso. Succede ancora oggi. Hanno bisogno magari di sfogarsi, di confrontarsi, di trovare conforto. Questa è la dimostrazione che spesso le donne sono sole in certe circostanze”.

Oggi Costanza è riuscita finalmente a superare quella brutta esperienza anche grazie all’amore del compagno Bobo.

