Elena Santarelli piange la morte della piccola Marzia: il messaggio toccante.

La showgirl Elena Santarelli da tempo oramai affronta la malattia di suo figlio Giacomo. A causa di ciò la giovane madre ha potuto conoscere da vicino la brutta realtà delle malattie tumorali che si manifestano in età infantile. In questa sua esperienza, evidentemente, Elena ha avuto modo di conoscere tanti bambini che, purtroppo, sono nella stessa situazione di suo figlio Giacomo. Una di questi bambini era la piccola Marzia che, tragicamente, è scomparsa. La Santarelli, in questo suo percorso, aveva conosciuto la madre di Marzia, Valeria e, dopo aver appreso la tragica notizia, scrive un messaggio commovente attraverso il suo profilo Instagram.

Elena Santarelli, dopo la scomparsa della piccola Marzia, il messaggio sui social pieno di dolore

Poco fa Elena Santarelli ha espresso tutto il suo dolore per la morte della piccola Marzia, figlia dell’amicaValeria, attraverso un lungo messaggio sul suo profilo Instagram che sta commovendo tutti i seguaci della showgirl. Ecco le parole di Elena per la piccola marzia: “Quando inizi un percorso così, immagini tante cose, e fra le tante immagini speri di poter continuare questo cammino fatto di alti e bassi insieme ai tuoi amici conosciuti in ospedale e in questo caso alla tua migliore amica di percorso e a sua figlia. Questo mio sogno è stato spezzato ieri sera quando ho avuto la notizia che Marzia aveva smesso di soffrire. Penso al dolore della sua mamma, del suo papà e dei suoi familiari, un dolore incolmabile perché la vita non dovrebbe andare così, sono i figli che salutano i genitori e non il contrario. Ci sono domande a cui non possiamo dare una risposta, diventiamo solo dei tristi spettatori senza capire il senso. Diventare genitori vuol dire anche questo, vuol dire essere come Valeria, la mamma di Marzia, un esemplare più che raro di forza interiore capace di “sorridere“ nonostante tutto e di indossare la maschera del “va tutto bene“ anche quando sai che nulla sta andando bene. Valeria te e tua figlia siete un esempio per me e sono stata fortunata a conoscervi in questo cammino maledetto, abbiamo riso pianto e ancora riso ma le lacrime che scendono oggi dal tuo viso non avrei mai voluto asciugartele. Marzia sarai sempre nel mio cuore, e quello che posso promettere a te e alla tua famiglia che mi batterò finché avrò forze per aiutare la ricerca e stare vicino alla tua bellissima mamma. Eri, sei e sarai una bimba piena di Luce. A tutte le mamme che possono sentire il profumo dei propri figli…sentitevi enormemente grate per questa fortuna”.

