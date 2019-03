Elisabetta Canalis, il vestito è a dir poco scollato: la foto è mozzafiato

Tra le donne più ammirate, amate ed invidiate d’Italia non si può non tenere in considerazione anche la bellissima Elisabetta Canalis. Ex Velina e straordinaria modella, continua a vantare un seguito notevole anche di recente sui social network. In particolar modo su Instagram è seguita da più di due milioni di utenti e questo fa di lei una vera e propria istituzione.

A tal proposito, nelle ultime ore ha condiviso proprio su questo social network una foto che, per usare un eufemismo, non è passata inosservata. E, d’altronde, non poteva essere altrimenti dal momento che la si vede con indosso un vestito a dir poco scollato.

Elisabetta Canalis, il vestito è troppo scollato

Di recente aveva condiviso una foto che la ritraeva in costume e già aveva fatto a dir poco intuire il suo fisico praticamente perfetto. Nel post che ha condiviso però di recente su Instagram la si vede con indosso un vestito a dir poco particolarmente scollato in una posa che non passa certamente inosservata. Esalta, infatti, quella che è la sua straordinaria bellezza, che è diventata praticamente proverbiale.