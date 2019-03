Estrazione Million Day oggi 18 marzo | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Tra gli appuntamenti più importanti della giornata per milioni di italiani non può non essere annoverato anche il Million Day. Si tratta, infatti, di una delle lotterie più apprezzate in senso assoluto ed ogni giorno pochi istanti prima delle 19.00 tiene con il fiato sospeso tantissimi giocatori, che poi alle 19.00 in punto vanno a scoprire se le loro speranze potranno diventare realtà. In palio, infatti, c’è una cifra a dir poco spaventosa pari ad un milione di euro per ogni biglietto vincente. Mica male, dunque. Andiamo adesso ad analizzare quello che è il regolamento di questa lotteria che è diventata una vera e propria istituzione nel tempo.

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 18 marzo 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 18 marzo | Come si gioca

Prendere parte a questa lotteria è davvero molto semplice dal momento che non dovrai fare altro che acquistare un biglietto al costo di 1 € in una delle tante ricevitorie autorizzate. Scegli cinque numeri compresi tra 1 e 55 e poi alle 19.00, orario esatto in cui ogni giorno avviene l’estrazione, incrocia le dita nella speranza di portare a casa il milione di euro messo in palio.

Estrazione Million Day oggi 18 marzo | Gioca responsabile

In conclusione, ricorda di giocare sempre in maniera responsabile e di non farti prendere la mano dal demone del gioco. Questi i numeri estratti ieri 17 marzo.