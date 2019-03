Figlio di Harry e Meghan, regali da royal baby: dai mocassini al bosco

All’interno della casa reale di Inghilterra ogni evento viene vissuto in maniera a dir poco ovvia in maniera molto singolare. Lo stesso, per ovvie ragioni, non poteva non accadere anche attorno alla nascita del primogenito dei duchi di Sussex. Il piccolino, infatti, per il quale è stato già scelto il nome, ha una stanza già piena di regali, alcuni dei quali a dir poco particolari.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della royal family in senso assoluto, con un particolare riferimento a proposito della coppia composta da Harry e da Meghan e dal figlio nascituro, allora CLICCA QUI!

Alcuni regali sono, per così dire, standard, e già collocati nella sua cameretta, come una mini bicicletta, un lettino smontabile, un albero di mandarini e una macchina per lo zucchero filato, senza ovviamente dimenticare tutine e guantini. In altri casi, però, non si può certo dire lo stesso.

Figlio di Harry e Megan, regali da Royal Baby

In passato, infatti, il piccolo George, il figlio di William e Kate, come si suol dire, aveva superato tutti, ricevendo in dono addirittura un bosco piantato per lui dal principe Carlo. Tornando al nascituro, negli ultimi giorni ha ricevuto un altro regalo singolare: un paio di mocassini piccolissimi in pelle che Harry ha addirittura annusato, spiegando poi il suo gesto. Queste le sue parole: “Sto annusando l’interno per controllare se sono di pelle o no, non perché puzzano”.