Giulia De Lellis è innamorata: dopo il bacio con Damante arriva una conferma.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono realmente tornati insieme? E’ questa la domanda che tutti i fan della storica coppia, formatasi a Uomini e Donne, si stanno facendo da settimane. Un quesito che però, per il momento, non produce risposte nette o chiare, ma soltanto tantissimi indizi che fanno pendere la risposta verso un ‘si’ molto coraggioso. Molti infatti sono gli indizi che confermano un riavvicinamento. Dopo l’avvistamento di Damante che entra nell’hotel in cui alloggia Giulia e le foto, pubblicate dal settimanale Chi, di un bacio tra i due, oggi i social network di Giulia hanno ‘parlato’, producendo un altro interessante indizio che non è sfuggito ai fan più attenti.

Giulia De Lellis è innamorata: la conferma arriva da una sua storia Instagram

Poche ore fa l’ex corteggiatrice ed ora influencer, Giulia De Lellis, ha postato una storia sul suo profilo Instagram alquanto interessante. La storia in questione comprende una foto dall’alto dell’asfalto su cui, in quel momento, stava passeggiando la De Lellis. Nulla di sconvolgente direte voi. E invece ecco che, tra il grigiore dell’asfalto ritratto in fotografia, appare una piccola scritta in bianco che recita queste parole: “In Love”. Che in italiano vuol dire letteralmente “Innamorata”. Insomma la bella Giulia ha voluto far sapere al popolo di Instagram e, soprattutto ai suoi quasi 4 milioni di seguaci, che in questo periodo nella sua mente e nel suo cuore c’è amore. Archiviata dunque la storia con il cantante Irama, tutto ci porta a pensare che questo amore la porti dritto dritto tra le braccia del suo ex, ovvero Andrea Damante. Non arrivano conferme ufficiali in tal senso ma, probabilmente, è soltanto questione di tempo. E poi, potremmo finalmente rivedere insieme la tanto amata coppia formata da Giulia e Andrea.

