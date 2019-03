Harry e Meghan, arriva il gesto estremo della Regina Elisabetta. La duchessa del Sussex ha annunciato che è iniziato il suo periodo di congedo ma…

Sono giorni caldi in Inghilterra a causa di quanto sta accadendo con l’Europa e la situazione legata alla Brexit. Sembra che la tanto agognata uscita dalla UE da parte del Regno Unito, debba subire un’ulteriore proroga. Nonostante la situazione sia molto delicata in tal senso, gli inglesi continuano a interessarsi approfonditamente su quanto accade nella famiglia della Regina Elisabetta, soprattutto per quanto riguarda la neo coppia formata da Harry e Meghan, in attesa della nascita de loro primogenito prevista per il mese di aprile. La duchessa del Sussex in tal senso, ha annunciato che è iniziato il suo periodo di congedo, dopo che insieme ad Harry ha lasciato Kensington Palace per andare a vivere a Frogmore Cottage, dando una rinfrescata anche all’apparato di collaboratori e responsabili della comunicazione, scindendoli così da quelli utilizzati anche da William e Kate.

Harry e Meghan, il gesto estremo: la Regina corre ai ripari

L’idea però che Meghan e Harry guidassero un proprio ufficio di comunicazione e pubbliche relazioni non è affatto piaciuta alla regina Elisabetta, subito avvisata dai suoi più fidati collaboratori dei problemi che sarebbero potuti nascere in merito. Dalla loro dimora di Frogmore Cottage infatti, i duchi di Sussex avrebbero potuto diramare comunicati stampa in piena autonomia e senza il minimo controllo. Motivo per cui come scrivono molti tabloids inglesi, Elisabetta è subito corsa ai ripari e nel comunicato con il quale ha annunciato la separazione delle casate di William e Harry ha messo in chiaro che i Sussex avranno i loro uffici a Buckingham Palace, dove i principali collaboratori della Regina vaglieranno ogni loro mossa, dichiarazione, impegno pubblico e comunicato stampa. La Regina ha così immediatamente posto freno alle voglie di autonomia di Harry e Meghan, facendo capire alla giovane e bella ex attrice statunitense che nella famiglia reale ogni piccola decisione passa sempre prima dalla Regina Elisabetta.

