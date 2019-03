Icardi, la sorella come Wanda Nara: sbarca in TV, ecco dove la vedremo

Sarà sicuramente soddisfatto Mauro Icardi. Sua sorella, Ivana, sarà protagonista di un famoso reality show. Il suo arrivo in Italia, dobbiamo ammetterlo, non è stato uno dei migliori. La sorella del centravanti neroazzurro, infatti, è stata più volte ospite di Barbara D’Urso, per parlare del suo rapporto con Mauro. Rapporto che, a detta sua, non esisterebbe a causa di Wanda Nara. Stando, infatti, a quanto riferisce Ivana nel salotto televisivo, la bionda argentina non vorrebbe affatto che suo marito abbia dei rapporti con la sua famiglia. E, soprattutto, con sua sorella. A quanto pare, però, ben presto le cose cambieranno. E Wanda sarà costretta a vedere sua cognata direttamente a casa sua. Ecco cosa accadrà.

Insomma, ben presto la sorella di Mauro Icardi sbarcherà in televisione. L’8 aprile, infatti, inizierà la sedicesima edizione del Grande Fratello. E, come sempre, si è alla ricerca di nuovi concorrenti. Proprio in un recente articolo, infatti, vi avevamo spiegato dettagliatamente come poter partecipare ai casting. Ma non solo. Perché ancora una volta, gli autori del programma hanno deciso di ‘arruolare’ concorrenti, a metà strada tra Nip e Vip. E, stando a quanto riferisce il settimanale Oggi, sembrerebbe che la prima concorrente ufficiale di questa nuova edizione sia proprio Ivana Icardi. Si prevedono, quindi, dei veri e proprio colpi di scena. Ricordiamo, infatti, che tra Ivana e la famiglia di suo fratello non corre affatto buon sangue. Stando a quanto riferisce l’argentina, infatti, Ivana non vede Mauro, ormai, da anni. Chissà, magari il Grande Fratello sarà la giusta occasione per riappacificarsi. Non lo pensate anche voi?