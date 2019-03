Irama dimentica Giulia De Lellis, nuova fiamma per lui: ecco chi è.

Il cantante Irama, vincitore della passata edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ha una nuova fiamma? Secondo quanto dicono alcuni rumors, pare proprio di si. Irama infatti, dopo la rottura con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Giulia De Lellis, non ha perso tempo e immediatamente si è tuffato, con le dovute precauzioni, in una nuova faccenda sentimentale. Eppure Irama e Giulia sembravano davvero felici insieme. Sui social postavano spesso foto in cui apparivano sereni e sorridenti. La coppia però ha avuto vita breve e si è sciolta dopo alcuni mesi di fidanzamento. Pare che fra i due, seppur ci fosse grande affetto, mancava la giusta sintonia. Da circa un mese quindi sia Irama che la De Lellis sono tornati single, ma il loro status sentimentale ha avuto vita breve. Infatti pare che Giulia sia tornata con il suo ex Andrea Damante e Irama abbia fatto breccia nel cuore di una bellissima donzella.

Irama, dopo Giulia De Lellis spunta una nuova fiamma: ecco di chi si tratta

Dunque messa in archivio la storia con la De Lellis, Irama non ha perso tempo e immediatamente ha iniziato, pare, una intensa frequentazione con un’altra ragazza. Il settimanale Spy ha infatti pubblicato delle foto che ritraggono il cantante in compagnia di una donzella. Il suo nome è Victoria e non è un volto sconosciuto agli amanti del gossip. La giovane infatti in passato è stata insieme ad Andrea Zalleta, l’attuale tronista di Uomini e Donne. Dopo i rumors sulla relazione tra Irama e Victoria dunque queste foto, che li ritraggono insieme, non fanno altro che avvalorare queste ipotesi. Come se non bastasse i due sono attualmente entrambi a Madrid e postano storie molto simili che lasciano intendere che si trovano nello stesso posto insieme. Insomma, se Irama e Victoria stanno insieme non possiamo dirlo, ma che si stanno frequentando molto questo è certo.

