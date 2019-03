Stasera in TV, Isola dei Famosi 2019 anticipazioni, finale, eliminato e vincitore della prova leader.

Questa sera, lunedì 18 marzo 2019, va in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2019 in prima serata su Canale 5 con Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Torna quindi l’appuntamento con l’Honduras e Alvin racconterà cosa sta succedendo sull’isola tra i concorrenti di questa edizione. Vediamo allora tutte le anticipazioni in onda questa sera in tv.

Leggi anche: Aurora Ramazzotti: spunta il motivo per cui ha rifiutato L’Isola dei Famosi

Anticipazioni Isola dei Famosi 2019 oggi: eliminato e leader della settimana

Il televoto tra Paolo Brosio e Luca Vismara è aperto e scopriremo questa sera chi dei due dovrà lasciare per sempre L’Isola. Molti rumors vogliono poi che nella puntata di oggi, 18 marzo 2019, Kaspar Capparoni o Stefano Bettarini potranno avere la possibilità di riabbracciare la propria compagna. Non si sa ancora chi dei due avrà questa bella possibilità, ma lo scopriremo sicuramente in diretta. Nel corso di questa sera inoltre scopriremo chi tra Soleil Sorge e Aaron Nielsen potrà diventare leader della settimana. Nel caso vincesse nuovamente Soleil sarebbe qualcosa di clamoroso, mai successo prima nel programma, perché la concorrente dell’Isola avrebbe conseguito il titolo di leader per la quarta settimana di fila, scatenando ovviamente un pochino di ira da parte dei suoi compagni. Il Leader, infatti, ottiene privilegi e cibo in più per se stesso e il suo team.

Stasera in Tv, Isola 2019: Ariadna Romero in studio

Intanto per quanto riguarda quello che succederà in studio da Alessia Marcuzzi sappiamo che Ariadna Romero sarà ospite in studio all‘Isola dei Famosi 2019 e racconterà tutte le sue sensazioni e le sue vicessitudini da naufraga sull’isola. Ariadna aveva stretto un bel rapporto con Stefano Bettarini e Kasper Kapparoni e lo vedremo sicuramente nel suo Best Moments sull’isola.

Finale Isola dei Famosi 2019: quando andrà in onda

La finale dell‘Isola dei Famosi 2019 intanto si sta avvicinando. La finale andrà in onda lunedì primo Aprile 2019 e in quell’occasione vedremo finalmente chi sarà il vincitore dell’Isola 2019.

Per ulteriori news su Domenica Live e Matteo Salvini–> clicca qui